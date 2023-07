Schon zum zweiten Mal: Diebe brechen in Leipziger Wertstoffhof ein

Leipzig. Nur wenige Tage nachdem der Wertstoffhof in der Dieskaustraße wegen Diebstahls schließen musste, stehen Leipzigerinnen und Leipziger in Großzschocher erneut vor verschlossenen Türen: Bereits zum zweiten Mal binnen kürzester Zeit sind Unbekannte in den Wertstoffhof eingebrochen. Die Anlage müsse deswegen vorerst geschlossen bleiben, teilte die Stadtreinigung auf Twitter mit.

Nach Informationen der Polizei habe sich der Einbruch zwischen 18.15 Uhr am Freitag und 9 Uhr am Montag ereignet. In dieser Zeit sollen die Diebe Container aufgebrochen und Schränke durchwühlt haben. Außerdem wurden Stromkabel und Werkzeug entwendet, deren Wert von der Polizei auf einen mittleren dreistelligen Bereich geschätzt wird. Zudem sei durch den Einbruch und den Diebstahl Sachschaden in der Höhe von 500 Euro entstanden.

Die Beamtinnen und Beamten haben vor Ort Spuren gesichert, heißt es. Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Diebe stehlen Container: Polizei prüft Zusammenhänge

Erst in der Nacht zu Donnerstag haben sich Diebe zu dem Gelände in der Dieskaustraße Zutritt verschafft. Dort entwendeten sie unter anderem einen Container mit Elektroschrott und fast 100 Meter Starkstromkabel. Die Polizei prüft nun, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Fällen besteht.

LVZ