Der Sommer kommt zurück nach Leipzig: Es geht aufwärts mit den Temperaturen

Leipzig. Das kaltnasse Wetter und die Sturmböen sind bald geschafft: Am Wochenende soll es wieder richtig warm werden. Auf Anfrage der LVZ erklärt Thomas Hain, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst, die kommenden Aussichten, die das Hochdruckgebiet „Lotte“ mit sich bringt: „Aufwärts geht es mit den Temperaturen, aufwärts geht es mit der Sonne und abwärts geht es mit dem Wind.“

Die Temperaturen würden sich von noch eher kühlen 16 bis 17 Grad am Mittwochabend zum Donnerstag schon auf 22 bis 23 Grad steigern. In der Nacht ist allerdings noch einmal Frösteln angesagt, erklärt Hain: „Im Innenstadtbereich kommen wir in der Nacht zum Donnerstag auf 10 bis 12 Grad, in den Außenbezirken sogar nur auf 7 bis 8 Grad.“

Ab Freitag soll es mit 25 bis 26 Grad schon wärmer werden, bevor am Wochenende bei 28 bis 29 Grad der Sommer endgültig zurückkehrt. „Dann sind auch die Abendstunden mit 22 bis 23 Grad sehr schön warm und die dicke Jacke kann zu Hause bleiben“, so Hain weiter.

In den kommenden Tagen seien zwar auch Wolken dabei, „die sind aber völlig harmlos“, erläutert der Meteorologe. Allerdings würde mit den wärmeren Temperaturen auch wieder das Gewitterrisiko vor allem in der Nacht zum Sonntag und am Sonntag leicht steigen.

