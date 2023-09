Gewitter bringen Temperatursturz für Leipzig: September bereits mit Hitzerekord

Leipzig. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird der Montag in Leipzig wettertechnisch eine Kopie der Vortage: Die Temperaturen erreichen bis zu 31 Grad und außer einzelner, dünner Schleierwolken ist strahlender Sonnenschein zu erwarten. Am Dienstag werden ähnliche Temperaturen vorherrschen, die aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit eine schwüle Hitze bringen.

Eine Vielzahl an Wolken ist an diesem Tag allerdings der Vorbote für die Wetterveränderung, die ab Mittwoch einsetzen soll. In der Nacht zu Mittwoch erreichen Leipzig aus dem Westen Deutschlands starke Niederschläge. Gewitter mit Blitz und Donner sowie Starkregen können auftreten.

Ab Mittwoch deutlich kühler in Leipzig

Laut Florian Engelmann vom DWD wird Leipzig nicht allzu stark von Unwettern betroffen sein, da diese eher in den westlichen Regionen auftreten werden. Die Regenfront hält bis Mittwochmittag an, sodass sich im Laufe dieses Tages das Wetter bessert, der Himmel wieder aufklart. Die hochsommerlichen Temperaturen jedoch verabschieden sich dann. Es ist mit 10 Grad Temperaturunterschied zu rechnen.

Ab Freitag wird es dann wieder wärmer und es werden erneut sommerliche Temperaturen von bis zu 25 Grad Celsius erreicht. „Wer in den Nacht- oder Morgenstunden unterwegs ist, sollte sich eine Jacke mitnehmen. In der Nacht herrschen Temperaturen von nur 10 Grad vor“, so der Wetterexperte.

Rekordwerte am Freitag und Samstag

Die Hitzewelle zum Herbstanfang in Leipzig hatte zuletzt auch wieder Rekorde zur Folge. Der vergangene Freitag und Samstag waren laut DWD der heißeste 8. und 9. September seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor mehr als 150 Jahren. Am Freitag zeigte das Thermometer an der Station Holzhausen 30,5 Grad (bisheriger Rekord 2005: 30 Grad) und am Samstag dann 30,6 Grad Celsius (1972: 29,4 Grad).

In diesem Jahr gab es damit inzwischen zwölf Tage mit extremer Hitze über 30 Grad. Auch im Tagesmittelwert liegen die Temperaturen aktuell 2,5 Grad über den langjährigen Durchschnittswerten (50 Jahre). Damit setzt sich der Trend im Jahr fort: Sechs von acht Monaten 2023 waren bereits wärmer als im langjährigen Monatsdurchschnitt.

LVZ