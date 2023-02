Raureif überzieht Leipzig: Wetterdienst warnt vor Frost

Die kalten Nächte in Leipzig werden noch kälter. Dies kündigte der Deutsche Wetterdienst an. Er gab sogar eine Warnung heraus, nach der die Nachttemperaturen im Leipziger Umland bis auf minus 11 Grad sinken können.

Winterliches Leipzig - Die kalten Nächte werden noch kälter. Dies kündigte am Montag der Deutsche Wetterdienst an. Er gab sogar eine Warnung heraus, nach der die Nachttemperaturen im Leipziger Umland bis auf minus 11 Grad sinken könnten.

Leipzig. Die Leipziger und ihre Nachbarn müssen sich auf noch kältere Nächte einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst am Montag auf LVZ-Anfrage mitteilte, ist in der Nacht zum Dienstag „mäßiger bis strenger Frost“ zu erwarten. „In Leipzig rechnen wir mit Temperaturen von minus 8 Grad“, so Meteorologin Cathleen Hickmann. „Im Leipziger Umland könnten so sogar minus 10 bis minus 11 Grad werden.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wetterprognose für Leipzig: „Nachtfrost hält vorerst an“

Schuld daran sei ein Hochdruckgebiet, das die Wolken aufreißen lässt. Dadurch seien tagsüber Temperaturen von plus 2 und plus 3 Grad möglich, während nachts weiter mäßiger Frost einsetzen wird. „In der Nacht zum Donnerstag werden die Temperaturen nicht mehr ganz so tief sinken“, so die Meteorologin. Nachts seien aber immer noch Fröste von minus 1 bis minus 2 Grad zu erwarten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verlässliche Vorhersagen für das Wochenende seien noch nicht möglich. Aber es spreche einiges dafür, dass sich ein Tiefdruckgebiet nähert und eine stärkere Wolkendecke mitbringt. Dann würden die Temperaturen auch in den Nächten nicht mehr so tief fallen.