In der Region Leipzig können sich die Menschen über etwas Abkühlung und Regen freuen. Doch die Sommerhitze kehrt zurück.

Dunkle Wolken über dem Augustusplatz in Leipzig zum Wochenende.

Wetter in Leipzig: Regen zum Wochenende – Hitze kehrt danach zurück

Leipzig. Die kommenden Tage bringen in und um Leipzig eine leichte Abkühlung. Außerdem soll es auch mal regnen, hieß es am Donnerstag vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig. „Insgesamt herrscht eine unbeständige Wetterlage“, fasst Meteorologin Cathleen Hickmann gegenüber der LVZ die Situation zusammen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Nacht zum Freitag wird nass. Wir erwarten 20 Liter pro Quadratmeter in zwölf Stunden“, so die Expertin. Diese Regenmenge sei normal, es könne aber örtlich auch mehr Niederschlag fallen – 50 Liter pro Quadratmeter seien stellenweise möglich.

Dynamische Wetterlage

Temperaturtechnisch ändert sich am Freitag nicht viel. Bei bis zu 26 Grad kommt die Sonne zwischen dichten Wolken nur selten zum Vorschein. Tagsüber erwartet der DWD Sprühregen. „In der Nacht zu Samstag folgt dann schon das nächste Regengebiet, das uns zwischen 20 und 25 Litern pro Quadratmeter in der Region Leipzig bringt“, sagt Hickmann. Partielle Gewitter seien durchaus möglich. Auch tagsüber werde es am Samstag zeitweise regnen bei Höchsttemperaturen bis 24 Grad Celsius. „Grundsätzlich ist die Wetterlage sehr dynamisch. Diese kleinteiligen Starkregenereignisse und stellenweise aufretenden Gewitter sind für den Sommer normal.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bereits am Sonntag verabschiedet sich das feuchte Wetter, es wird wieder trockener. „Die nächste Trockenphase steht uns dann bevor. Für die kommende Woche erwarten wir keine Niederschläge.“

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue LVZ-App herunter:

- Für iOS

- Für Android

Von ran