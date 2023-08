Bis zu 35 Grad: Wochenende in Leipzig wird heiß und schwül

Leipzig. Kein Gewitter, kaum Wind und bis zu 35 Grad: Das Wochenende in und um Leipzig wird heiß. „Es sieht sehr gut aus“, sagte Meteorologe Florian Engelmann vom Deutschen Wetterdienst, auch in Hinblick auf das Highfield-Festival am Störmthaler See. Allerdings könne die Hitze auch einigen zu schaffen machen.

Der Wetterdienst rechnet bereits am Freitag mit Temperaturen um die 30 Grad. Samstag könne das Thermometer auf bis zu 35 Grad klettern. Sachsenweit sieht es ähnlich aus: Zwar sei es in der Region Leipzig der Vorhersage nach am wärmsten. Aber auch in den anderen Teilen des Freistaats werde es mit 33 bis 34 Grad kaum kühler. Einzig in den bergigen Regionen könnten sich die Menschen eine kleine Abkühlung verschaffen.

Kein Schauer, keine Gewitter und um die 30 Grad am Wochenende

Nach dem starken Gewitter in der Nacht zu Freitag soll es der Vorhersage nach am Wochenende erst einmal trocken bleiben: „Keine Schauer, keine Gewitter“, lautet die Einschätzung von Florian Engelmann. Einzig in der Nacht zu Sonntag könne es eventuell etwas regnen. Sorgen vor Unwetter bräuchten sich Festivalgänger und Einschulungsgäste aber nicht machen.

Allerdings bleibt die Luftfeuchtigkeit hoch. Da die Natur nach dem Regen der vergangenen Tage und bei hohen Temperaturen viel Wasser abgibt, bleibt es am Wochenende schwül. Auch das abendliche Lüften bringe vermutlich wenig Abkühlung, weil kaum mit Wind zu rechnen ist. Sonntag erwartet der Wetterdienst noch einmal Temperaturen um die 30 Grad.

Die kommende Woche beginnt laut Meteorologe Engelmann so, wie die alte aufhört: mit sommerlichen bis hochsommerlichen Temperaturen und wenig Niederschlag. Eventuell könnten ab Mittwoch in und um Leipzig neue Schauer und Gewitter aufziehen. Eine verlässliche Vorhersage gebe es aber noch nicht.

