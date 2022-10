Goldener Oktober in Leipzig: Das lange Wochenende wird warm und sonnig

Perfektes Wetter für das lange Feiertagswochenende: Mit Temperaturen von bis zu 25 Grad kann der goldene Oktober in Leipzig noch einmal so richtig genossen werden. In der nächsten Woche kündigt sich dann ein Wetterwechsel an.

Leipzig. Der Oktober zeigt sich auf den letzten Metern noch einmal von seiner besten, goldenen Seite. Passend zum langen Feiertagswochenende kann sich Leipzig auf für die Jahreszeit ungewöhnlich warme Tage mit milden Temperaturen und viel Sonnenschein freuen. Perfektes Wetter also für Herbstspaziergänge oder Halloween-Aktivitäten im Freien.

Schon der Freitag wird nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit Temperaturen bis zu 25 Grad im Leipziger Raum sehr warm und bleibt niederschlagsfrei. „Sonnabend kommt dann ein kleiner Dämpfer und die Temperaturen erreichen höchstens 21 bis 22 Grad“, so Henry Geyer vom DWD. Die Wahrscheinlichkeit für Niederschlag bleibt weiterhin niedrig. Allenfalls vereinzelte Schauer seien am Samstag möglich, so der Wetterexperte. Am gesamten Wochenende klettern die Temperaturen auf mehr als 20 Grad. Die Nächte werden hingegen mit 10 bis 12 Grad recht kühl.

Wetterwechsel: Nächste Woche wird es deutlich kühler

Sonntag wird der Vorhersage nach freundlich, auch dann könnte das Thermometer sogar noch einmal auf 25 Grad klettern. Dazu scheint den ganzen Tag die Sonne und es ist kein Regen in Sicht. Am Montag sind bereits erste Anzeichen des Wetterwechsels zu spüren: Der Reformationstag wird mit Temperaturen zwischen 18 und 20 Grad etwas kühler. Dazu werden sich vermehrt Wolken am Himmel zeigen – insgesamt bleibt der Feiertag aber noch mild und trocken.

Ab Dienstag gehen die Temperaturen dann langsam „in Richtung Normalwerte“, so DWD-Meteorologe Geyer. In der kommenden Woche soll das Wetter unbeständiger werden. Mit 10 bis 15 Grad wird es deutlich kühler und laut aktueller Prognosen muss ab Mitte der Woche mit Regen gerechnet werden. Insgesamt sei der Oktober aber zu trocken gewesen, betont Geyer. Das Defizit, das der trockene Sommer hinterlassen habe, sei auch durch den relativ niederschlagsreichen September längst nicht ausgeglichen, so der Meteorologe.

Oktober war überdurchschnittlich warm

Ob der diesjährige Oktober mit seinen vielen warmen und sonnigen Tagen einen neuen Temperaturrekord in Leipzig oder Sachsen aufgestellt hat, werden die Auswertungen des DWD in den kommenden Tagen zeigen. Fest steht aber schon jetzt: „Der Oktober war überdurchschnittlich warm“, so Geyer. In den nächsten Tagen könnte auch nochmal ein Tagestemperatur-Rekord in Leipzig gebrochen werden.