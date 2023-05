Nach dem kalten Feiertag kommt der Sommer nach Leipzig

Leipzig. Für Christi Himmelfahrt am Donnerstag wird es laut Deutschem Wetterdienst kühl. Danach steigen die Temperaturen konsequent und erreichen ihr Wochenhoch mit 25 Grad Celsius am Sonntag – dann kommt der Sommer nach Leipzig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Start aus der Nacht in den Donnerstag werde sehr kalt, sagt Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Am frühen Morgen erwartet er Temperaturen um die 5 Grad. „Das ist eine Nacht, die bei den Gärtnern für Sorgenfalten sorgen kann“, sagt Oehmichen. Es könne zu Frost in Bodennähe kommen. Am besten wäre also, empfindliche Pflanzen entsprechend zu schützen.

Leipzig: kalter Donnerstag, heißer Sonntag

Der Donnerstag selbst werde allerdings freundlich: ohne Niederschläge, mit vielen Sonnenstunden bei Tageshöchsttemperaturen von 13 bis 16 Grad Celsius. Trotzdem, für den Männertag empfiehlt Oehmichen: „Die Herren sollten sich eine Jacke mitnehmen“. Da der Tag weitestgehend wolkenfrei bleibe, solle es auch abends wieder kalt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit etwa 18 Grad am Freitag und 20 Grad am Samstag schleicht sich beharrlich der Sommer an. Am Sonntag soll das Thermometer schließlich 25 Grad zeigen. Wolken und Niederschläge werden aber auch erwartet. Der Ausblick für die kommende Woche zeigt: Der Sommer fühlt sich wohl in Leipzig und bleibt wohl auch noch einige Zeit.

LVZ