Deutlich kühler und Gewitter: So wird das Wetter in Leipzig

Leipzig. Das Wetter in Leipzig wird wieder kühler und unbeständiger. Das prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD). „In den nächsten Tagen wird es in Leipzig deutlich mehr Wolken und ein höheres Schauerrisiko geben“, sagte Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) auf LVZ-Nachfrage. „Es wird deutlich unbeständiger werden.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schon am Dienstag könne es leicht regnen. Das setze sich über die Woche fort. „Ab Mitte der Woche kann es auch zu Gewittern kommen“, sagt Oehmichen. Auch die Temperaturen sinken. Laut DWD werden dann tagsüber nur noch höchstens 20 Grad erreicht.

So ganz genau lasse sich die Wetterlage für Leipzig aber noch nicht prognostizieren. „In den höheren Schichten ist ein flaches Tiefdruckgebiet“, erklärt Oehmichen. „Dieses Gebilde bewegt sich fast zufällig und ist deswegen schwer vorhersagbar.“ Je nachdem, wie es sich bewegt, werde es regnen – oder eben auch nicht. „Deswegen sind die Wetter-Apps gerade auch sehr dynamisch und verändern ihre Prognosen ständig“, so Oehmichen.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wetterprognose für Leipzig: Gewitter ab Mitte der Woche

Das liege auch daran, dass Leipzig genau an einer Wettergrenze liege. „Aus dem Süden kommen Wolken, im Norden scheint die Sonne“, sagt Oehmichen. „In Chemnitz werden es nur 17 Grad, in Magdeburg dagegen sogar 22 Grad.“

Was sich in Leipzig durchsetzt, wird man abwarten müssen. Erst am Wochenende kann es, nach Einschätzung des DWD-Wetterexperten Oehmichen, auch wieder sonniger werden. Nach jetzigem Stand werde aber keine weitere sehr trockene Periode erwartet.

In Sachen Waldbrandgefahr ist das eine gute Nachricht: Denn diese steigt derzeit in Sachsen wieder. Wochen ohne Niederschlag und starke Winde haben in vielen Regionen die Böden ausgetrocknet. Die Regenfälle könnten nun aber vorerst für Entspannung sorgen.

LVZ