Nass und grau am Wochenende in Leipzig – aber der Sommer kehrt bald zurück

Leipzig. Wer sich zum Ende der Woche in oder um Leipzig draußen aufhalten möchte, sollte sich am besten auf den Samstag konzentrieren. Denn das Wochenende wird „so halb-halb“, kündigte Florian Engelmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Freitagmorgen an.

Der Samstag wird eher trocken, der Sonntag nass. Alternativ bietet sich der Vorhersage zufolge wohl auch das darauffolgende Wochenende für Ausflüge an. Denn es ist ein Ende der regnerischen Zeit in Sicht.

Engelmann zufolge erwartet die Leipzigerinnen und Leipziger am Samstag ein niederschlagsfreier Tag. „Richtig gut wird es aber nicht“, stellte er noch schnell klar. Sonne werde kaum dabei sein. Immerhin würden lauwarme 22 Grad erwartet. „Aber dann kommt der zweite Tag“, fährt der Meteorologe fort. Schon in der Nacht zu Sonntag würden immer wieder Regenschauer über Leipzig ziehen. Punktuell seien auch Gewitter möglich. Das setze sich dann den gesamten Tag über so fort, bei maximal 20 Grad Celsius. Mit Sturmböen wie am Donnerstag sei in den kommenden Tagen erst einmal nicht zu rechnen.

Bald wieder 30 Grad in Leipzig möglich

Die vergangenen regnerischen Sommertage beschreibt Engelmann als „gar nicht so weit entfernt vom normalen Wettergeschehen“. Die Temperaturhöchstwerte im August lägen im Mittel bei rund 23 Grad. „Das wäre ein typischer mitteleuropäischer Sommer.“ Die Hitzewellen, die Leipzig zuletzt immer wieder erlebte, oder auch der heiße Sommer vergangenes Jahr, seien hingegen unüblich.

Üblich oder nicht, für Openair-Veranstaltungen wie etwa die Leipziger Marktmusik, die am Freitag startet, wäre etwas weniger Regen sicherlich von Vorteil. Vorausblickend macht der DWD-Meteorologe Hoffnung. Leipzigerinnen und Leipziger müssten noch den Montag überstehen (viel Regen), „ab Dienstag sieht es dann deutlich besser aus“. Dann nämlich würden wärmere Luftmassen in der Region erwartet, die Sonne komme auch häufiger zum Vorschein. „Zum Wochenende können wir dann vielleicht sogar die 30-Grad-Marke ins Visier nehmen.“

