Mehr als 30 Grad: Am Wochenende kommt die Hitze nach Leipzig

Leipzig. Ganz Deutschland muss sich am Wochenende auf große Hitze einstellen. Im Norden Marokkos wurden dieser Tage 47 Grad gemessen. „Diese extreme Hitze macht sich ab Freitag bei uns in Deutschland breit“, erklärt der Wetterexperte Dominik Jung vom Portal wetter.de auf LVZ-Anfrage.

Doch während im Nordwesten Deutschlands Höchstwerte bis zu 39 Grad und sogar Sommerstürme drohen, bleibt es in Leipzig etwas kühler – aber warm wird es trotzdem.

In Leipzig wird es erst stürmisch, dann heiß

Zunächst ist jedoch mit Schauern und Sturm zu rechnen. „Am Mittwoch ist es wechselhaft bei Sonne und Wolken und vereinzelten Regenschauern“, erklärt Jung. Die Temperaturen erreichen bis zu 25 Grad.

Außerdem kann es recht windig werden. Florian Engelmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) rechnet mit Stürmen der Windstärke sieben bis acht. „Das ist für den Sommer schon recht ungewöhnlich“, erklärt Engelmann. Grund dafür sei ein kleines Sommertief, das über die Region Leipzig zieht.

Am Donnerstag wird es wieder ruhiger, es bleibt trocken, bei ebenfalls 25 Grad. Der Freitag bringt dann langsam die warme Luft in die Region. Die Temperaturen erreichen 28 Grad bei trockenem Wetter.

Bis zu 34 Grad am Wochenende

Zum Wochenende machen die Temperaturen dann nochmal einen Sprung – es wird heiß und schwül. Am Samstag rechnen die Wetterexperten mit 32 Grad, am Sonntag mit bis zu 34 Grad. Regnen soll es demnach nicht. Die Leipzigerinnen und Leipziger dürfen sich also über bestes Ausflugswetter freuen.

Damit könnte am Wochenende (8. und 9. Juli) in Leipzig womöglich am Hitzerekord gekratzt werden. Eine Datenauswertung der LVZ aus 177 Jahren Wetterbeobachtung zeigt, dass der 8. Juli 1938 mit 33 Grad bisher der heißeste 8. Juli in Leipzig war. Am 9. Juli wurde der Höchstwert 2002 gemessen. Damals zeigte das Thermometer 34,3 Grad an. Laut den Wetterexperten könnten die Temperaturen in diesem Jahr an beiden Tagen an den Höchstwerten kratzen.

Der Start in die neue Woche bleibt zunächst heiß. Auch am Montag klettern die Temperaturen auf bis zu 32 Grad. Vereinzelt kann es dann aber auch zu Schauern und Gewittern kommen.

