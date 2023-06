In Leipzig wird es erst kühl, dann kommt der Hochsommer

Leipzig. Der Hochsommer kommt nach Leipzig: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet kommende Woche mit Temperaturen von mehr als 30 Grad. Vorher kühlt es aber noch einmal ab. Zudem bleibt es der Vorhersage nach trocken, auch wenn in Teilen Sachsens Gewitter erwartet werden.

Gewitter in Leipzig unwahrscheinlich

Schon am Mittwochnachmittag könne es in Ostsachsen soweit sein. Je weiter man jedoch nach Westen schaut, desto geringer werde die Wahrscheinlichkeit für Niederschläge, erklärte Thorsten Lehne vom DWD. Ein paar Quellwolken aus dem Osten erwarte er aber trotzdem. Auch die Temperaturen fallen. „Die 25 Grad werden am Donnerstag nicht mehr erreicht“, sagt Lehne.

Zum Freitag hin werde es weiter abkühlen. Dann erwarte er Werte um die 20 Grad. „Im Moment ist das noch schwierig vorherzusagen, aber es könnte am Freitag durchaus auch Gewitter geben“, meint Lehner. „Kommende Woche wird es dann richtig heiß.“

Kommende Woche wird es heiß in Leipzig

Durch Luftmassen aus Süden und Südwesten kommt warme Luft nach Leipzig und die 30 Grad können überschritten werden. „Also: Der Hochsommer kommt“, heißt es vom DWD. Damit könnte der erste Hitzetag 2023 Leipzig erreichen – etwas später als im Vorjahr.

2022 hatten sich die Thermometer erstmals am 11. Mai in Richtung der 30 Grad-Marke bewegt, im Juni, Juli und August ging es dann mehrfach darüber hinweg. Zum Teil hielt die Hitze tagelang und boten auch die Nächte kaum Abkühlung. Insgesamt 19 Hitzetage mit mehr als 30 Grad wurden 2022 in Leipzig registriert. Die Höchsttemperatur lag am 20. Juli bei 37,8 Grad.

