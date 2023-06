„Superzellen“ bringen starke Gewitter mit Hagel, Sturm und Regen nach Leipzig

Leipzig. Sogenannte „Superzellen“ bringen am Donnerstag eine große Gewitterfront mit Platzregen, Sturm und Hagel nach Deutschland. Auch Leipzig und die Region bleiben davon wohl nicht verschont.

Was klingt wie ein Phänomen aus der Biologie, ist eigentlich eine extreme Wettererscheinung – vor dem Experten bereits seit einigen Tagen warnen. „Superzellen“, erklärt Florian Engelmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig gegenüber der LVZ, „zeichnen sich durch ein gewisses Eigenleben aus“. Sie haben eine eigene Rotation und können sich im Gegensatz zu anderen Gewitterzellen auch gegen den Hauptstrom bewegen, erklärt er. Ihre Begleiterscheinungen könnten verheerende Folgen haben.

Unwetter bringen Hagel, Sturm und Platzregen

Die Zeichen, dass sich über Leipzig am Donnerstag starke Gewitter- und womöglich sogar Superzellen zusammenbrauen, verdichten sich. „Die Zutaten sind alle da“, so Engelmann. Eine hohe Luftfeuchtigkeit, eine warme Luftmasse und ein Tiefdruckeinfluss, der diese Luft nach oben steigen lässt. Wann genau es am Himmel über Leipzig und dem Umland kracht, lasse sich noch nicht genau vorhersagen. Der Wetterdienst erwartet Gewitter ab dem Abend. In jedem Fall werden „der Donnerstag, und besonders die Nacht zu Freitag, gefährlich“, warnt der DWD-Fachmann.

Dafür sorgen vor allem die Begleiterscheinungen. Solche Supergewitter seien flächenmäßig zwar eher klein. Punktuell könne es jedoch zu verheerenden Unwettern kommen, betont Engelmann. So werden pro Stunde 30 bis 40 Liter Regen pro Quadratmeter erwartet. Auch Hagel könnte die Superzelle nach Leipzig mitbringen. Die bis zu drei Zentimeter großen Eisklumpen können vor allem an Glasscheiben und Fenstern großen Schaden anrichten.

Dazu gesellt sich ein Wind, der mit bis zu 90 Kilometern pro Stunde durch die Stadt fegen könnte. Das entspreche der Windstärke 9 oder sogar 10. Besonders mit Blick auf die Natur ist das nicht unbedenklich: Weil die Bäume derzeit Blätter tragen, haben sie eine größere Fläche. Das führe dazu, dass Bäume bei starkem Wind leichter umfallen können, informiert Engelmann. Ganz punktuell sei es sogar möglich, dass sich ein Tornado entwickelt. „Das ist sehr selten, auszuschließen ist es jedoch nicht“, so der DWD-Fachmann.

Wetterwarnungen für Leipzig: Am Donnerstag lieber zu Hause bleiben

Der Experte vom Deutschen Wetterdienst rät deswegen allen Leipzigerinnen und Leipzigern, am Donnerstag aufmerksam die Wetterlage zu beobachten und sich stets auch kurzfristig zu informieren. Große Ausflüge sollten lieber verschoben werden, betont er. „Im Zweifel bleibt man am Abend einfach zu Hause.“ Bis Freitagmittag sollen die Gewitter- und Superzellen vorbeigezogen sein. Dann steht in Leipzig ein Wochenende mit perfektem Ausflugswetter bevor.

