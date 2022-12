﻿Glatte Straßen und Krankheitswelle: So startet Leipzig in die winterliche Woche

Trotz des Wintereinbruchs am Wochenende ist das große Verkehrschaos in Leipzig bisher ausgeblieben. Es kommt jedoch zu Ausfällen von Straßenbahnlinien.

Leipzig. Seit dem Wochenende präsentiert sich Leipzig winterlich weiß. Die dünne Schneedecke mag für leuchtende Kinderaugen sorgen – zugleich geht der Wintereinbruch jedoch mit rutschigen und glatten Straßen einher. Das große Verkehrschaos blieb am Montagmorgen aber aus.

Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) meldeten trotz des Schnees ebenfalls einen „relativ stabilen Verkehr“ zum Wochenbeginn. „Wir sind heute sehr gut gestartet“, berichtete LVB-Sprecher Marc Backhaus. Die Stadtreinigung habe einen guten Job gemacht, die Autofahrer seien zudem vorsichtig unterwegs.

Fahrt-Ausfälle bei den LVB: „Die Krankheitswelle ist immens.“

"Was uns mehr beschäftigt, sind die kurzfristigen Abmeldungen von Kolleginnen und Kollegen", sagte Backhaus. "Die Krankheitswelle ist immens." Demnach könnten einzelne Fahrten nicht stattfinden. Bereits am Wochenende war es zu Ausfällen einzelner Fahrten und ganzer Straßenbahnlinien im Leipziger Stadtverkehr gekommen. Die LVB gaben "betriebliche Gründe" an. "Natürlich kommt es auch vor, dass durch den Autoverkehr mal Schnee in eine Weiche zu Eis verpresst wird und diese ausfällt", erklärte Backhaus. Ein Großteil der Ausfälle sei jedoch auf Krankheiten zurückzuführen.

Am Montag habe es 19 kurzfristige Abmeldungen gegeben, nachdem sich am Samstag bereits sieben Fahrerinnen und Fahrer krank gemeldet hatten. „Pro Tag sind ungefähr 300 Fahrer in Leipzig unterwegs“, so der LVB-Sprecher. Ersatz sei nicht so einfach zu finden. Dann fielen dann vor allem Linien aus, die sich die Strecke mit anderen Straßenbahnen teilten. „Dann fallen zum Beispiel auf Linie 8 einzelne Fahrten aus.“

Trotz Schnee kein erhöhtes Unfallaufkommen auf Leipzigs Straßen

Auch im Bereich des Pkw-Verkehrs zeigte sich die Situation zum Wochenstart unauffällig. Das Unfallaufkommen sei nicht höher als sonst, teilte die Polizei gegenüber der LVZ mit. Die Autofahrer seien wohl gut auf die Witterungsverhältnisse eingestellt gewesen.

Der Straßenwinterdienst ist seit den Abendstunden am Freitag im Einsatz. Am Sonntagabend seien etwa 15 Streufahrzeuge sowie 33 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtreinigung unterwegs gewesen, teilte der Fahrdienstleiter der Leipziger Stadtreinigung, Uwe Fuhrmann, am Montagmorgen mit. Der Winterdienst betreue Fahrbahnen von insgesamt 598 Kilometern innerhalb der Stadt. Das ist etwas weniger als ein Drittel der Länge des gesamten Leipziger Straßennetzes.

