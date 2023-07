Leipzig erwartet Hitzerekord – und stürmisches Wetter zum Sonntag

Leipzig. Am Samstag wird es in Leipzig wieder richtig heiß. Dann steigen die Temperaturen auf bis zu 36 Grad, in Nordsachsen können sogar 37 Grad erreicht werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat deswegen für Sachsen und weite Teile Ost-und Süddeutschlands eine Hitzewarnung ausgesprochen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Leipzig dürfte damit einen Hitzerekord knacken. Denn die höchste Temperatur, die je an einem 15. Juli in der Stadt gemessen wurde, lag bei 34,7 Grad. Das war im Jahr 2007. Ein Allzeithoch wird am Samstag laut den Prognosen vermutlich aber nicht erreicht. Der höchste Wert, der jemals in Leipzig gemessen wurde, liegt bei 38 Grad. Das war am 3. August 1943.

Ausgerechnet am Samstag findet mit dem Christopher Street Day (CSD) in Leipzig ein großer Demo-Aufzug statt, für den bis zu 18.000 Teilnehmern angemeldet sind. Wegen der Hitze haben sich die Veranstalter entschieden, die Demo-Route zu verkürzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die extremen Temperaturen werden jedoch nur am Samstag anhalten, erklärt Cathleen Hickmann vom DWD auf LVZ-Anfrage. „Am Abend ziehen Wolken, Schauer und Gewitter von Westen her nach Sachsen“, so die Wetterexpertin. Allerdings werden die Gewitter erst gegen Mitternacht Sachsen erreichen.

Viel Wind und örtliche Gewitter in der Nacht zu Sonntag

Leipzig werde vermutlich nicht direkt von den Gewittern getroffen. Allerdings sei mit viel Wind zu rechnen. „Das Lüften könnte in der Nacht schwierig werden, weil alles aus der Wohnung weht“, gibt Hickmann zu bedenken. Große Abkühlung sei zunächst ohnehin nicht zu erwarten. „Die Nacht zu Sonntag wird mit 20 Grad noch tropisch warm.“

Lesen Sie auch

Die Regen- und Gewitterfront ziehe relativ schnell wieder ab. „Wer am Sonntagmorgen gegen 8 oder 9 Uhr aufsteht, bekommt davon vermutlich schon nichts mehr mit“, prognostiziert Hickmann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dank einer herbeiströmenden Kaltfront werde der Sonntag mit bis zu 28 Grad zwar schon deutlich kühler als der Samstag. „Für eine echte Abkühlung müssen wir aber auf die nächste Woche warten“, sagt Hickmann. 30 Grad werden dann nicht mehr erreicht. „Die Temperaturen liegen in der ersten Wochenhälfte bei etwa 25 Grad.“ Leipzigerinnen und Leipziger dürfen sich dann auf „angenehm sommerliches Wetter“ freuen.

LVZ