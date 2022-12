Der Wetterwechsel hat milde Temperaturen nach Sachsen gebracht. Damit ist eine weiße Weihnacht in und um Leipzig nahezu ausgeschlossen. Worauf müssen sich die Menschen stattdessen einstellen?

Kein Schnee, dafür Wind, Regen und milde Temperaturen: Das sind die aktuellen Prognosen für das Weihnachtswetter in Leipzig.

Regen statt Schnee: Weihnachten in Leipzig wird mild, windig und nass

Leipzig. Noch vor einigen Tagen verbreitete eine leichte Schneedecke in Leipzig vorweihnachtliche Stimmung. Mit dem Wetterwechsel Anfang der Woche ist nun nicht nur der Schnee, sondern auch die Chance auf weiße Weihnachten geschmolzen. Die Temperaturen steigen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in den kommenden Tagen weiter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir sind sehr weit von Frost entfernt“, sagte Meteorologin Cathleen Heckmann. Während das Thermometer am Mittwoch und Donnerstag auf 9 Grad klettert, könnten die Temperaturen ab Freitag mit 10 Grad sogar im zweistelligen Bereich liegen.

Mildes Wetter zu Weihnachten kommt häufig vor

Heiligabend wird es mit bis zu 11 Grad sogar noch einmal milder. „Der 24. Dezember wird ein sehr ungemütlicher Tag mit viel Wind und Regen“, so Wetterexpertin Heckmann. Bereits ab Freitag würde es sich zuziehen und an allen drei Weihnachtstagen dann immer mal wieder regnen. Auch am ersten und zweiten Feiertag bleibt es den Angaben zufolge mit um die 10 Grad sehr mild.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein solcher Wetterwechsel kurz vor Weihnachten sei aber nichts ungewöhnliches. „Das ist das berühmte Weihnachtstauwetter“, erklärt Cathleen Heckmann. Etwa sieben von zehn Weihnachtsfeste würden statistisch mild ausfallen. In diesem Jahr ist das in ganz Sachsen der Fall. Selbst auf dem Fichtelberg wird es über die Feiertage wohl keinen Schnee geben, denn auch hier liegen die Temperaturen tagsüber im Plusbereich. Lediglich nachts könnte sich der Niederschlag dort in Schnee verwandeln.

Lesen Sie auch

Wie sich das Wetter nach den Weihnachtstagen entwickelt, lässt sich noch nicht mit Sicherheit sagen. Noch schwanken die Modelle – aber laut aktueller Prognose könnte es in Richtung Silvester und Jahreswechsel wieder kälter werden.