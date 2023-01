﻿Kommt der arktische Winter nach Leipzig? Das prognostiziert der Deutsche Wetterdienst

Leipzig. “Der Polarwirbel wird nach Europa gedrückt und reicht fast bis nach Deutschland. Ab Mitte Februar droht damit ein extremer Wintereinbruch.“ So heißt es in Wetterprognosen der Meteorologen von weather.com. Eine Entwicklung, die Jens Oehmichen, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst in Leipzig, so nicht kommen sieht: „Dass sich der Polarwirbel abschwächt, stimmt. Aber mit einem schwachen Polarwirbel muss nicht automatisch ein starker Winter kommen.

Wetter aktuell: In Leipzig bleibt es trüb und nass

„Nach den Anzeichen die mir vorliegen sieht es nicht danach aus, dass es zeitnah zu einem kalten Winter kommt, höchsten zu normalen Temperaturen für die entsprechende Jahreszeit“, so Oehmichen. Normale Temperaturen seien knapp über Null Grad Celsius am Tag und knapp unter Null Grad Celsius in der Nacht. „Für die nächsten Wochen erwarten wir diese Temperaturen. Bis Donnerstag oder Freitag bleibt es neblig trüb, danach kommt eine Kaltfront mit Niederschlag.“ Der Niederschlag werde in den Bergen ab 400 Metern Höhe als Schnee liegenbleiben, im Tiefland reiche es höchstens für Schneeregen. „Es kann auch passieren, dass es einige Tage etwas frostiger wird, wenn es über Nacht nicht bewölkt ist. Aber das kann man jetzt noch nicht so richtig absehen.“

Kein arktischer Winter in naher Zukunft

Ohemichen erwartet durch die Abschwächung des Polarwirbels keinen arktischen Winter in naher Zukunft in Leipzig: „Wenn sich der Polarwirbel abschwächt, dann zirkulieren die Luftmassen auf der Nordhalbkugel nicht mehr so stark. Das ist jetzt auch der Fall, deshalb kommt die Luft aus dem Nordatlantik oder der Nordsee. Die ist zwar kalt, aber eben nicht bitterkalt.“ Für einen arktischen Winter mit Temperaturen zwischen Minus Zehn und Minus Zwanzig Grad Celsius brauche es kalte Luft aus dem nordrussischen Bereich. „Und das ist gerade nicht abzusehen“, so Ohemichen abschließend.