„Nachschlag-Sommer“ für Leipzig: Nach Kaltfront kommen die letzten Sommertage

Leipzig. Erst warm, dann kalt, dann nochmal warm und wieder umgekehrt – das Wetter in Leipzig scheint sich im Laufe der Woche noch nicht auf eine Jahreszeit festlegen zu wollen. Der Sommer kämpft weiter gegen den anstehenden Herbst an – mit Erfolg: Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) verspricht einen „Nachschlag Sommer“.

Zunächst muss jedoch eine „Sommerpause“ überbrückt werden, so der Meteorologe. Die Woche starte zwar noch relativ warm, am Montagnachmittag seien jedoch zunehmende Bewölkung mit möglichen Regenschauern zu erwarten. „Mit etwas Pech wird es auch gewittrig, aber die Wahrscheinlichkeit ist für Leipzig nicht hoch.“ Gewittergefahr besteht laut DWD voraussichtlich am Abend sachsenweit, insbesondere in der Region vom Osterzgebirge bis in die Oberlausitz.

Wetter in Leipzig: Kalte Luft am Dienstag, danach wieder Sommer

Die angekündigte Sommerpause wird in der Nacht zu Dienstag durch eine Kaltfront eingeleitet. Über den Tag wehe ein frischer Wind und die Temperaturen erreichten maximal 22 Grad, so Oehmichen. Dabei bleibe es im Wesentlichen niederschlagsfrei.

Die Kaltfront behält nicht lange die Oberhand, denn schon am Mittwoch gehen die Temperaturen wieder hoch und bringen sommerliche Werte bis zu 25 Grad. Und sie steigen noch weiter: Am Donnerstag können sich Leipzigerinnen und Leipziger nochmal auf einen „richtig schönen Tag“ freuen. DWD-Meteorologe Oehmichen kündigt ein Rundum-Sorglos-Paket an: Sonne, trocken, kaum Wind und das bei Temperaturen bis zu 29 Grad.

„Die Tendenz geht zum Herbstlichen“

Pünktlich zum Wochenende kippt das Wetter jedoch wieder. Eine weitere Kaltfront bringt erneut kühlere Luft mit sich, die Höchsttemperaturen liegen am Freitag voraussichtlich bei knapp über 20 Grad, prognostiziert der Wetterexperte. „In den Morgenstunden wird es wahrscheinlich regnen.“ Auch das restliche Wochenende bleibe ähnlich, mit Temperaturen um die 20 Grad.

„Die Tendenz geht zum Herbstlichen“, resümiert Oehmichen vom DWD den turbulenten Wochenverlauf. Ist der Sommer dann bald vorbei? „Es ist nicht abzusehen, ob es vielleicht nochmal einen Warmluftschub gibt“, erklärt der Meteorologe. Wenn überhaupt werde es aber künftig eher spätsommerlich. „Die Tage werden schließlich auch immer kürzer.“

