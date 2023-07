Die Woche in Leipzig startet mit Regen und Wolken

Leipzig. Zum Start in die Woche herrscht Regenwetter in Leipzig und Sachsen. Am Montag wird es stark bewölkt mit leichtem Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Dabei weht teilweise stark böiger Wind aus Südwest. In Leipzig werden ab Mittag Windböen erwartet und es bleibt grau. Die Temperaturen steigen der Vorhersage nach auf maximal 23 Grad.

Die Nacht zum Dienstag bleibt bedeckt. Es kann zu länger andauernden Regen kommen. Die Temperaturen sinken auf 17 bis 12 Grad. Der Dienstag startet ebenfalls bedeckt und regnerisch, zum Mittag ziehen die Wolken ab. Rund um Leipzig sind ab der zweiten Tageshälfte auch Gewitter möglich.

Insgesamt bleibt es wechselnd bewölkt. Der Wind weht mäßig bis stark aus Südwest - am Fichtelberg kann es stürmisch werden. Die Höchstwerte liegen bei 19 und 23 Grad, im Bergland bei 13 bis 19 Grad. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es bewölkt. Die Niederschläge nehmen langsam ab. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 8 Grad. Auch tagsüber wird es am Mittwoch bewölkt mit örtlich leichtem Regen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 19 bis 23 Grad, im Bergland bei 13 bis 19 Grad.

