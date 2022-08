Leipzig. Zum Start der vorletzten Ferienwoche kamen Gewitter auf Sachsen zu, zeigten sich in Leipzig aber am Ende nur schwach. In und um die Messestadt war ab Mittag mit Regen, Blitz und Donner zu rechnen. Der Deutsche Wettterdienst (DWD) versendete am Nachmittag vorsichtshalber auch Unwetterwarnungen.

Von England zog eine Tiefdruckrinne gen Nordosten, die sich bis Leipzig erstreckte, so erklärte DWD-Meteorologe Martin Jonas. Die Front der Gewitterlinie erreichte am Nachmittag Leipzig. In der Stadt kam aber nur ein leichter Niederschlag vom Himmel, gepaart mit Donnergrollen. Das große Unwetter blieb aus. Von Leipzig zog das Tief weiter in Richtung Leipziger Land und Nordsachsen. Im Umland regnete es intensiver. In Grimma seien Niederschlagsmengen von rund 20 Litern pro Quadratmeter registriert worden, sagte DWD-Meteorologe Sebastian Balders. Auch am Flughafen in Schkeuditz gewitterte es kräftig. Einige verspätete Abflüge hatten aber nichts mit dem Wetter zu tun, sondern mit zuvor schon unpünktlichen Ankünften der Maschinen, so ein Sprecher.

Nächste Hitzewelle für Leipzig erwartet

Große Abkühlung brachten die Luftmassen allerdings nicht mit sich – im Gegenteil: Laut DWD-Experten Jonas steht der Region eine neue Hitzewelle bevor. Der Höhepunkt wird Mitte der Woche erreicht. Am Mittwoch soll das Thermometer der Vorhersage nach auf bis zu 35 Grad klettern. Erst am Donnerstag fallen die Temperaturen wieder. Am Freitag steigt das Thermometer auf angenehmere 26 Grad.

