„Eher Aprilwetter“: Die Woche bringt Regen und Wind nach Leipzig

Leipzig. Nach einem grauen Wochenstart in Leipzig beginnt der Dienstag erneut mit Regen. Auch für den Rest der Woche geht es in ganz Sachsen nass und grau weiter, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mit. „Ein Tief nach dem anderen“, kündigte DWD-Meteorolge Thomas Hain an. Und: „Bis Mitte August deutet sich keine Besserung an.“

Am Dienstag bringt das Tief „Wenzeslaus“ bis in die Mittagsstunden Regen, der dann mittags zum Osten hin abzieht. Trocken bleibt es aber auch am Nachmittag nicht: Es kommt zu Schauern, vereinzelt sind rund um Leipzig auch Gewitter möglich, teilte der Wetterexperte mit. „Nass wird man sowieso. Am Vormittag langsamer und am Nachmittag dann innerhalb kurzer Zeit.“

Maximal 22 Grad in Leipzig

Die Temperaturen steigen der Vorhersage nach auf maximal 22 Grad. Es weht mäßiger bis böiger Wind, auf dem Fichtelberg kann es zu Sturmböen von bis zu 75 Kilometern pro Stunde kommen.

In der Nacht zu Mittwoch lassen die Schauer nach, der Tag soll dann mit etwas Sonne starten. „Wer am Mittwoch früh rauskommt, wird denken: ,So schlimm ist das ja gar nicht’“, so Hain. Spätestens gegen Mittag werde es sich jedoch wieder zuziehen, am Nachmittag sei bei maximal 23 Grad mit Dauerregen zu rechnen.

Auch am Donnerstag erwartet der DWD-Meteorologe immer wieder Regenschauer bei knapp mehr als 20 Grad. „Ab Freitag werden wir uns die 20-Grad-Marke dann von unten angucken.“ Mitunter könne es am Wochenende sehr windig werden. „Eher Aprilwetter als Augustwetter.“

