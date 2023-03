Frühlingshafte Temperaturen stehen ende der Woche an.

Aprilwetter schon im März: Woche in Leipzig wird wechselhaft

Leipzig. Wind, Plusgrade und Frost: Das Wetter in Leipzig hat diese Woche einiges zu bieten. Nach dem frühlingshaften Start fallen die Temperaturen zur Wochenmitte deutlich. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist mit Frost zu rechnen. Das Thermometer zeigt der Vorhersage nach bis zu sechs Grad an.

Schuld an der Abkühlung ist laut Jens Oehmichen das Tiefdruckgebiet Flurin. Dabei kann es noch zu einzelnen Schneeschauer und Gefrierpunkten kommen, erklärt der Meteorologe weiter. So wird dann auch der Mittwoch: nass, kalt und ungemütlich.

Bis zu 17 Grad am Freitag in Leipzig möglich

Ähnlich bleibt es zunächst auch am Donnerstag. Nachdem die Temperaturen in der Nacht noch einmal unter null Grad fallen können, soll es wieder wärmer werden. Die Kaltfront zieht ab, die Höchstwerte liegen der Vorhersage nach bei 11 Grad. Der Wind weht der Vorhersage nach schwach bis mäßig, es soll größtenteils sonnig sein. Am Freitag sind dann sogar bis zu 17 Grad möglich.

So bleibt die Woche wie zum Start sehr wechselhaft. Mit den milden Temperaturen soll es in der zweite Hälfte größtenteils trocken bleiben. Damit steht dem kalendarischen Frühlingsanfang am 20. März nichts mehr im Wege – und zwar einem Beginn mit Sonne und Wärme.