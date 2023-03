Winterwetter in Leipzig: Schnee sorgt kaum für Probleme auf den Straßen

Leipzig. Der Winter ist nach Leipzig zurückgekehrt. Eine dünne Schneedecke liegt über der Messestadt – und das, obwohl bereits der meteorologische Frühling begonnen hat. Am Mittwochmorgen scheint die weiße Pracht aber kaum für Probleme im Straßenverkehr zu sorgen. Wie die Polizei auf LVZ-Anfrage mitteilte, gab es Unfälle mit Blechschäden, deren Zahl aber überschaubar ist. Der Schnee sei nicht unbedingt immer Ursache für die Zusammenstöße.

Der Winterdienst der Stadt war schon am Dienstagabend ab 18.30 Uhr im Einsatz. Wie die Stadtreinigung mitteilte, sind seitdem 18 Winterdienstfahrzeuge und insgesamt 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtreinigung unterwegs, um Straßen und Gehwege freizuräumen.

In diesem Zusammenhanf weist die Stadtreinigung erneut darauf hin, dass auch die Anlieger ihrer Pflicht zum Schneeschieben nachkommen müssen. Bei Eis- und Schneeglätte sind Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer von 7 bis 20 Uhr (an Sonn- und Feiertagen ab 8 Uhr) in der Verantwortung, die am Grundstück angrenzenden Gehwege, kombinierten Rad-/Gehwege, Haltestellenbuchten und den Zugang zu den Abfallbehältern zu räumen und abzustumpfen. „An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel oder für Schulbusse müssen Gehwege so geräumt und gestreut werden, dass ein gefahrloser Zugang zu den Fahrgastunterständen sowie zur Gehwegkante gewährleistet ist“, so die Stadtreinigung in einer Mitteilung.

Nicht geräumte Radwege sorgen für Unmut

Schnee und Matsch auf den Straßen haben am Mittwochmorgen besonders bei Radfahrerinnen und -Radfahrern für Unmut gesorgt. So auch bei Barbara Stein. Den Weg zur Arbeit legt sie normalerweise mit dem Fahrrad zurück, doch heute schiebt sie ihr Rad lieber. „Das ist mir zu gefährlich“, sagt sie. „Die Radwege sind nicht geräumt, der Schnee wird von der Straße auf die Radwege geräumt und dort wird es glatt.“ Auf das Problem nicht oder nur spärlich geräumter Radwege im Winter wird in Leipzig schon länger hingewiesen.

Barbara Stein schiebt ihr Fahrrad, weil die Radwege nicht geräumt sind. © Quelle: LVZ/lg

Im Bus- und Straßenbahnverkehr läuft hingegen im Berufsverkehr alles glatt. „Ich hatte keine Probleme“, sagt Sandra Kühn. Die 44-Jährige ist wie immer mit der Straßenbahn auf dem Weg zur Arbeit. Über den Wintereinbruch freut sie sich zwar nicht unbedingt, aber „es gab ja schon oft Schnee im März, sogar schon im April, das ist ja nichts ungewöhnliches“, sagt sie. Für größere Einschränkungen sorgen Schnee und Glätte am Mittwochmorgen bei ihr nicht.

Sandra Kühn ist wie immer mit dem ÖPNV unterwegs und hat trotz Schnee keine Probleme. © Quelle: LVZ/lg

Auf Leipzigs Straßen kommt es am Morgen zu keinen größeren Einschränkungen. Wer mit dem Auto unterwegs ist, muss nur etwas mehr Zeit einplanen, um das Fahrzeug von der einige Zentimeter dicken Schneeschicht zu befreien. Christian Winter ist mit Tochter Leah auf dem Weg ins Bürgeramt, seine Partnerin muss zur Arbeit und das Auto erstmal vom Schnee befreien.

Christian Winter mit Tochter Leah. © Quelle: LVZ/lg

Winterdienst auf Sachsens Autobahnen im „normalen Bereich“

Trotz der zuletzt eisigen Temperaturen ist der Winterdienst auf Sachsens Autobahnen bislang ähnlich wie in den Jahren zuvor verlaufen. Im Kampf gegen Glätteunfälle hätten die Winterdienste der Autobahnmeistereien bislang rund 9150 Tonnen Salz und 1240 Tonnen Sole verstreut, teilte ein Sprecher der Autobahn GmbH des Bundes mit. Dies liege im normalen Bereich und ungefähr auf dem Niveau der Vorjahre.

Seit November führten knapp 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Autobahnmeisterei im Schichtbetrieb den Winterdienst auf den fast 500 Autobahnkilometer durch - wobei die Strecke aufgrund der zwei Richtungsfahrbahnen im Endeffekt doppelt so lang sei. Mit Hilfe von Bodensonden werde entschieden, mit welchen Salzmengen gearbeitet werden muss. Der Autobahnmeisterei zufolge ist dafür nämlich die Temperatur auf der Fahrbahn - und nicht die Lufttemperatur - ausschlaggebend.