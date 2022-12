Die kalte Jahreszeit hält, was sie verspricht: Der Deutsche Wetterdienst kündigt für Leipzig frostige Temperaturen bis Ende der Woche an. Ein paar zusätzliche Zentimeter Schnee seien außerdem möglich.

Der Deutsche Wetterdienst kündigt für Leipzig Dauerfrost bis Ende der Woche an. Außerdem soll es noch ein paar Zentimeter mehr Schnee geben.

Leipzig bleibt weiß und frostig: So werden die kommenden Tage

Leipzig. In Leipzig scheint nun endgültig der Winter eingebrochen zu sein: Bis Ende der Woche bleiben die Temperaturen konstant unter null Grad. Auch der Schnee soll laut Deutschem Wetterdienst noch nicht schmelzen. Am Mittwoch könnte es der Vorhersage nach sogar ein paar Zentimeter Neuschnee geben.

„Dauerfrost bis Sonntag“, lautete die Prognose von DWD-Meteorologe Sebastian Manns am Montag. Maximal zwei Grad minus seien diese Woche voraussichtlich möglich. Wie tief die Temperaturen fallen, sei abhängig von der Bewölkung. „Wenn die Nächte klar sind, kann es bis unter minus zehn Grad geben“, so Manns. Der kälteste Zeitpunkt sei jeweils früh morgens kurz vor Sonnenaufgang. Der ist in Leipzig derzeit etwa 8 Uhr.

Ein paar Zentimeter Neuschnee am Mittwoch möglich

Ein paar Sonnenstrahlen könne es am Dienstag geben – etwa drei bis vier Stunden kündigte der Wetterexperte an. Am Mittwoch sei wieder Schluss mit Sonne, stattdessen könne es schneien. „Höchstens ein paar Zentimeter“, berichtete Manns. Ganz sicher sei das aber noch nicht.

Der Wetterexperte warnt außerdem vor glatten Straßen – "durchgehend". "Wenn die Sonne den Schnee anschmilzt, kann es danach auch nochmal glatt werden", gibt er zu bedenken. Das gelte vor allem in den Seitenstraßen, die in Leipzig schließlich nicht geräumt würden.

