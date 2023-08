Die Schwüle bleibt: Sommerhitze mit 30 Grad und Gewittercluster in Leipzig erwartet

Leipzig. Das schwülwarme Sommerwetter mit seiner Gewittergefahr bleibt Leipzig bis zum Wochenende erhalten. Erst ab Sonntag könne die Luft trockener werden, sagt Meteorologe Torsten Lehne vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig. Für das Highfield-Festival am kommenden Wochenende sieht es auch gut aus, so der Experte.

Der Dienstag geht weiter, wie der Montag aufhörte: mit einer feuchtwarmen Luft, „durch die die Wärmebelastung höher wahrgenommen wird“, so Torsten Lehne. Die Temperaturen kratzen an der 30-Grad-Marke. Von Südwesten ist im Tagesverlauf mit Bewölkung zu rechnen. Das Gewitterrisiko bleibt. „Immer wieder können sogenannte Multizellen oder Gewittercluster auftreten, die sich dann lokal entladen.“

Dieser schwülwarme Mix aus Sonne, Wolken, Wind und Gewittern begleitet die Menschen in Leipzig bis zum Wochenende. „Bis Samstag ist die Wahrscheinlichkeit für Blitz und Donner am höchsten. Dann nimmt sie ab“, so Lehne. Die Temperaturen liegen konstant bei rund 30 Grad Celsius. Am Wochenende klettern die Temperaturen dann noch etwas höher.

„Hier können wir sogar bis zu 33 Grad erreichen. Für das Highfield-Festival sieht es also gar nicht so schlecht aus.“ Ab Sonntag würde die Luft trockener, das Gewitterrisiko sinke laut Lehne.

