Windig und mild wie ein Frühlingstag: das Silvesterwetter in Leipzig

Neben den ungewöhnlich milden Temperaturen soll es an Silvester in Leipzig und Sachsen außerdem sehr windig werden.

Zum Jahreswechsel sind die Bedingungen in und um Leipzig für eine ausgeprägtes Silvesterfeuerwerk gut – zumindest was die Temperaturen und die Sicht auf den Himmel anbelangt. Doch das Wetter bleibt nicht so freundlich.