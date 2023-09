Der Sommer kehrt zurück: So warm wird es am Wochenende in Leipzig

Leipzig. Das Wetter in Leipzig bleibt auch am Wochenende sommerlich, obwohl der meteorologische Herbst bereits am 1. September begonnen hat. Am Samstag werden Höchsttemperaturen bis zu 27 Grad erwartet, am Sonntag wird es bis zu 26 Grad warm. Der Himmel bleibt überwiegend klar, am Sonntag können sich stellenweise Wolken zeigen.

„Solche sommerlichen Temperaturen sind eher ungewöhnlich für diese Jahreszeit“, sagt Peter Zedler vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig. Für diese Zeit seien tagsüber durchschnittliche Höchsttemperaturen um 19Grad eigentlich normal. Verantwortlich für die aktuell so hohen Temperaturen sei ein Hochdruckgebiet, in Verbindung mit warmer Luft, die aus dem Süden komme.

Freitag- und Samstagnacht liegen die Tiefsttemperaturen bei jeweils 14 Grad. In der Sonntagnacht sinken die Temperaturen auf bis zu 17 Grad.

Auch für die kommende Woche können Leipzigerinnen und Leipziger mit sommerlichen Temperaturen rechnen. Doch wird der Sonnenschein voraussichtlich häufiger von Regen und Wolken durchbrochen werden. Zu Wochenbeginn werden Temperaturen bis zu 30 Grad erwartet.

Mit dem nächsten Wochenende könnte es dann aber vielleicht herbstlicher werden. „Am nächsten Wochenende können wir eventuell mit einer Abkühlung rechnen“, so Wetterexperte Zedler. Schon jetzt zeige sich der Herbst - in den nicht mehr tropischen Nächten.

