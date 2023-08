Auf Regen folgt Sonne: ein bisschen Sommer in Leipzig

Leipzig. Der Sommer kommt nach Sachsen zurück – zumindest ein bisschen. Vorher müssen die Menschen in und um Leipzig aber noch ein paar Tage ihre Regenschirme dabei haben. Die Woche beginnt mit Temperaturen um die 20 Grad, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Leipzig am Sonntag. Es bleibt am Montag der Vorhersage nach stark bewölkt und regnerisch. In der zweiten Tageshälfte rechnet der Wetterdienst außerdem mit Windböen.

Dienstag könnte es dafür eine Pause vom Regen geben: Aktuellen Modellen zufolge bleibt es niederschlagsfrei. Ab und zu könnte sogar die Sonne zu sehen sein, es ist aber weiter wolkig. Am Mittwoch ist dann wieder mit Regen zu rechnen. Auch die Temperaturen schaffen es vermutlich nicht über 21 Grad hinaus.

Ab Donnerstag wird es freundlich in Leipzig

Zum Donnerstag bahnt sich laut Wetterdienst ein kleiner Umschwung an: Es klart auf und bleibt voraussichtlich trocken. Auch die Sonne kommt öfter durch. Insgesamt bleibe es aber beim Sonne-Wolken-Mix. Am Freitag sind um die 25 Grad möglich, ebenso am Wochenende. Für eine genauere Einschätzung für Samstag und Sonntag sei es aber noch zu früh, so der Wetterexperte vom DWD.

Der Abschied von den Regentagen dürfte vielen Menschen leicht fallen – auch weil sich damit die Chance auf Sternschnuppensichtungen erhöht. Der August ist hierzulande der aktivste Sternschnuppenmonat. In den lauen Sommernächten können mit etwas Glück bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde gesichtet werden. Grund dafür sind die Perseïden, deren maximale Tätigkeit in diesem Jahr am 13. August nach Tagesanbruch zu erwarten ist.

Allerdings rechnet der Deutsche Wetterdienst den aktuellen Daten zufolge nicht damit, dass es zum Perseïden-Höhepunkt im Raum Leipzig komplett freie Sicht geben wird. „Sternenklar wird es nicht“, so die Einschätzung des Meteorologen. Immerhin sind die Perseïden noch bis 24. August zu verfolgen – und auch in den Tagen davor und danach sind noch stündlich um die 50 Meteore zu erwarten.

