Sommerhitze bringt Gewitter: So wird das Wetter in Leipzig

Leipzig. Das Wetter in Leipzig bleibt in dieser Woche sommerlich warm. „Die Temperaturen kratzen jeden Tag an der 30-Grad-Grenze“, sagt Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig auf LVZ-Nachfrage.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit wesentlich höheren Temperaturen rechnet der Wetterexperte allerdings nicht. Das liege an einer relativ dichten Bewölkung und feucht-warmen Luftmassen, die Richtung Leipzig ziehen. Diese Wetterlage könne demnach immer wieder zu Schauern und Gewittern führen.

Wetter in Leipzig: Wann ziehen Gewitter auf?

Allerdings herrsche noch eine große Unsicherheit bezüglich, wann die Schauer und Gewitter auftreten und wie kräftig sie ausfallen werden . „Die größte Wahrscheinlichkeit von Gewittern in Leipzig besteht am Donnerstagabend und in der Nacht zu Freitag“, sagt Oehmichen. Dann könne es zu Starkregen, Sturmböen und großkörnigem Hagel kommen. Von diesem möglichen Unwetter sei dann Leipzig und der Landkreis Leipzig betroffen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aucham Dienstag und Mittwoch bestehe bereits die Gefahr für Schauer und Gewitter in Leipzig und der Region. „Allerdings fallen diese dann wahrscheinlich nicht so kräftig aus“, prognostiziert der DWD-Experte: „Überraschungen kann es trotzdem geben.“

Lesen Sie auch

Ab Freitag werde es dann wieder etwas kühler. Allerdings bleibt es angenehm sommerlich. Die Temperaturen erreichen bis zu 25 Grad. Regen ist am Wochenende nicht mehr in Sicht. Also ideal für einen Ausflug ins Grüne oder zum Badesee.

LVZ