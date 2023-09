Blauer Himmel und viel Sonne: Spätsommer in Leipzig

Leipzig. Blauer Himmel, viel Sonnenschein, Temperaturen bis 30 Grad: In dieser Woche nimmt der Spätsommer in Leipzig richtig Fahrt auf. Wie Cathleen Hickmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Montag erklärte, klettern die Temperaturen zum Wochenstart bereits über die „magische Grenze für einen Sommertag“, die bei 25 Grad liegt. Ab Dienstag wird es dann richtig heiß, könne sich das Hochdruckgebiet „Olenka“ über der Region richtig ausleben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag prognostiziert die Leipziger Meteorologin 28 bis 30 Grad Celsius. „Dabei gibt es strahlend blauen Himmel“, so Hickmann. Im Gegensatz zu den Hitzephasen im Hochsommer kühlen die Werte in den Nächten aber saisongerecht bereits deutlich ab. In der Stadt muss mit zwölf Grad gerechnet werden, im ländlichen Raum sind zwischen Sonnenuntergang und -aufgang auch Temperaturen unter zehn Grad möglich, so die Wetterexpertin.

Auch am Wochenende weiter warm und trocken

Ohne Wolken gibt es auch keinen Niederschlag. Erst zum Wochenende werden sich am Firmament wieder Tropfen ansammeln, heißt es. Mit viel Regen muss aber auch am Samstag und Sonntag nicht gerechnet werden. Die Temperaturen steigen auch zum Abschluss der Woche auf etwa 27 Grad.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Anfang kommender Woche nähert sich dann ein Tiefdruckgebiet, was auch wieder mehr Niederschläge mit sich bringen könnte. Aber das ist noch eine Weile hin und deshalb unsicher“, so Cathleen Hickmann weiter.

Der vergangene August war der bislang regenreichste Monat des Jahres mit 100 Liter Wasser pro Quadratmeter. Trotzdem war auch der August 2023 – so wie bisher sechs von acht Monaten des Jahres – wärmer als im 50-jährigen Schnitt. Mit bisher insgesamt zehn Tagen über 30 Grad ist das aktuelle Jahr bei den sogenannten extremen Hitzetagen zumindest nach der Jahrtausendwende noch durchschnittlich.

Weitere Fakten aus Sachsen: www.lvz.de/fakten

LVZ