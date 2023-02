Wochenstart im Raum Leipzig ist stürmisch – „Willy“ bringt Wind und milde Temperaturen

Leipzig. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat einen stürmischen Start in die Woche angekündigt. Noch bis Dienstagnachmittag könne es in Leipzig und Umgebung zu Sturmböen bis zu Windstärke acht kommen. Zur Mitte der Woche soll es dafür sonnig und mild werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Grund für das stürmische Wetter sei das Sturmtief „Willy“, erklärte DWD-Meteorologe Peter Zedler am Montagnachmittag. „Das befindet sich derzeit über der Ostsee und zieht dann weiter Richtung Weißrussland.“ Im Leipziger Raum wirke sich das zu diesem Zeitpunkt in Form von Windböen mit einer Stärke zwischen sechs und acht aus. „Eher ein Stürmchen als ein satter Sturm“, kommentierte das der DWD-Experte.

Sturmböen und milde Temperaturen zum Wochenstart in Leipzig

Bereits im Laufe des Montags werde der Wind voraussichtlich etwas nachlassen; über Nacht seien noch Böen bis Windstärke sieben möglich. „Alles unkritisch“, so Zedler. Bis zum Dienstagabend werde der Wind dann vollständig abklingen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Thermometer dürfte unterdessen relativ milde Temperaturen anzeigen: Am Dienstag erwartet der Meteorologe etwa 13 Grad, am Mittwoch bis zu 14 Grad. Während der Himmel am Dienstag demnach noch stark bewölkt sein werde, nähmen die Sonnenanteile am Tag darauf zu. „Am Mittwoch steht ein freundlicher Tag bevor“, so Zedler.