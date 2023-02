Leipzigs Karnevalsumzug am Sonntag wird spannend: Erwartet werden Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von 50 Stundenkilometern und Regenfällen, die ab und an auch schauerartig ausfallen können.

Großer Rosensonntagsumzug am 23.02.2020 in der Innenstadt von Leipzig (Sachsen).

Sturmböen und Regen: So wird das Karneval-Wetter in Leipzig

Rosensonntagsumzug am 19.02.

Leipzig. Leipzigs Karnevallisten sollten sich am Wochenende auf Wind und Regen einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst auf LVZ-Anfrage mitteilte, sind am Sonnabend in Leipzig zwar relativ milde Temperaturen bis 12 Grad Celsius zu erwarten.

Aber auch Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 70 Stundenkilometern werden voraussichtlich aus südwestlicher bis westliche Richtung durch das Stadtgebiet wehen. Regenfälle könne es auch immer wieder geben, so Meteorologe Sebastian Balders. „Der Himmel ist bewölkt und es wird keine Sonne scheinen.“

Der Sonntag werde ähnlich – aber mit nicht mehr ganz so starkem Wind. Zu erwarten seien einzelne Böen mit Windgeschwindigkeiten von 50 Stundenkilometern aus nordwestlicher Richtung, so der Experte.

Regen werde es ebenfalls wieder geben: „auch mal schauerartig“. Die Höchsttemperaturen könnten 9 Grad Celsius erreichen. Weil der Himmel erneut bewölkt ist, werde die Sonne nicht zu sehen sein. „Am Abend hören die Niederschläge dann von Norden auf“, so Balders.