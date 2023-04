Viel Regen, Wind und keine Sonne: Trübe Wetteraussichten für Leipzig

Das Wochenende in Leipzig wird ungemütlich. Dauerregen und ein kühler Nordostwind sorgen für trübe Tage. Doch nächste Woche kündigt sich ein Lichtblick an. Die aktuellen Wetterprognosen für Leipzig.

Die Wetteraussichten für das Wochenende in Leipzig sind trüb: Dauerregen, Wind und viele Wolken sind vorhergesagt.

Leipzig. Dauerregen, viel Wind und so gut wie kein Sonnenschein: Die Menschen in Leipzig müssen sich auf ein ungemütliches Wochenende einstellen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Standort Leipzig mitteilte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bereits Freitag ist der Regen in und um Leipzig ein ständiger Begleiter. „Wir bekommen zwar keine gigantischen Regenmengen ab, aber es regnet den ganzen Tag vor sich hin“, so DWD-Meteorologe Thomas Hain. Dazu weht ein schwacher Wind aus nördlicher Richtung, der auch verantwortlich für die kühlen Temperaturen ist. Freitag klettert das Thermometer auf maximal 8 bis 10 Grad.

In der Nacht zu Samstag regnet es leicht bis mäßig weiter. Die Wolkendecke am Himmel sorgt aber für vergleichsweise milde Nachttemperaturen. Es werden Tiefstwerte von 6 bis 8 Grad erreicht, dazu weht weiterhin schwacher Nordwind.

Dauerregen und kalter Wind am Samstag in Leipzig

Wer Samstag trotz grauen und trüben Wetters das Haus verlassen will, sollte den Regenschirm nicht vergessen. Denn es soll den ganzen Tag weiter regnen. „Die Sonne sehen wir den ganzen Tag nicht“, so Wetterexperte Hain. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 7 und 9 Grad. Der unangenehme Nordwind hält an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Niederschläge lassen erst in der Nacht zu Sonntag nach, während die Temperaturen auf 5 bis 7 Grad zurückgehen. Der Sonntag macht seinem Namen keine Ehre – allenfalls am Nachmittag zeigt sich die Sonne in kurzen Abschnitten. Überwiegend bleibt der Himmel aber wolkenverhangen, immer mal wieder „tröpfelt es etwas“. Die Temperaturen erreichen maximal 11 bis 13 Grad.

Lesen Sie auch

Kommt nächste Woche der Frühling?

Die unfreundlichen und regnerischen Apriltage sind auf die derzeit „seltene Wetterlage“ zurückzuführen, erklärt Thomas Hain. „Aktuell zieht südlich der Alpen ein Tiefdruckgebiet über Italien in Richtung Polen und bringt das trübe Wetter auch in den mitteldeutschen Raum“, so der Meteorologe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zum Start der neuen Woche mache sich dann aber ein „schwacher Hochdruckeinfluss“ bemerkbar. Während das Thermometer in der ersten Wochenhälfte lediglich auf 12 bis 13 Grad klettert, werden in der zweiten Hälfte um die 15 Grad erwartet. Gegen Ende der Woche könnte dann endlich der Frühling kommen. „Mit etwas Glück ist dann vielleicht ein erster Grillabend drin. Es kann ja nicht immer so weiter gehen“, so Wetterexperte Hain. Temperaturen um die 20 Grad sind dann möglich – doch für verlässliche Prognosen ist es noch zu früh.