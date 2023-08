Unwetter über Deutschland: Leipzig kommt glimpflich davon – weitere Gewitter möglich

Leipzig. In der Nacht zu Donnerstag sorgte eine Gewitterfront über Leipzig und der Region für Blitze, Donner und Regen. Während heftiger Niederschlag in Frankfurt am Main zu Dutzenden Flugausfällen führte und in Thüringen teilweise Keller überflutete, regnete es in Leipzig vergleichsweise wenig. Polizeieinsätze wegen des Unwetters habe es bis zum Morgen in der Messestadt nicht gegeben, hieß es auf LVZ-Nachfrage.

So wurden an der Messstation des Deutschen Wetterdienstes in Leipzig-Holzhausen bis 8 Uhr am Morgen lediglich 8,2 Millimeter Niederschlag gemessen, an der Station am Flughafen war es mit 13,6 Millimeter etwas mehr, wie ein Meteorologe des DWD in Leipzig mitteilte.

Im Laufe des Vormittags könne es nach Angaben des Experten noch vereinzelt weiterregnen, auch Gewitter können auftreten. Bis Mittag sollen diese in Leipzig jedoch abklingen.

Wetter in Sachsen bleibt bis Freitag wechselhaft

In anderen Gebieten Sachsens könnten sich ab Nachmittag laut Vorhersage des DWD die Schauer und Gewitter verstärken, dabei können Starkregen, Hagel und Sturmböen auftreten. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 26 und 29 Grad. Nachts bleibt es zunächst stark bewölkt, die Schauer und Gewitter klingen laut der Prognose langsam ab. Im weiteren Verlauf der Nacht lockere der Himmel auf, dabei werde kein Regen erwartet. Es kühlt auf Werte zwischen 14 und 18 Grad ab.

Der Freitag wird vormittags heiter, zum Mittag verdichten sich die Wolken. Im Tagesverlauf treten vereinzelt Schauer und Gewitter auf, abends lässt das nach. Die Temperaturen liegen laut der Vorhersage zwischen 28 und 30 Grad. In der Nacht zum Samstag wird es nur wenig bewölkt - bei Tiefstwerten zwischen 16 und 20 Grad.

