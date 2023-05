Das Wetter in Leipzig: Es wird freundlich, aber bewölkt

Leipzig. Der Freitag zeigt sich von seiner sommerlichen Seite. Bei 23 Grad Höchsttemperaturen können Naturliebhaber die Parks noch bis zu den frühen Abendstunden genießen. „Am frühen Abend ziehen dann von Westen her Wolken auf“, sagt ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. Es könne zu Schauern kommen, auch mit Starkregen müsse man rechnen. „Es kann bis zu 20 Liter pro Quadratmeter geben“, so der DWD. In der Nacht zu Samstag bleibt es bewölkt und es kühlt auf etwa 10 Grad ab. Die Gewitter klingen in der Nacht ab.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Samstag gibt den Ton für die kommende Woche an: mit starker Bewölkung bei angenehmen Höchsttemperaturen von 18 bis 20 Grad. „Wenn es Schauer gibt, dann ziehen sie nur vereinzelt über Leipzig hinweg“, wie der Sprecher des DWD berichtet. Nachts geht die Temperatur auf circa 7 Grad zurück.

Am Sonntag verhält sich das Wetter ähnlich wie am Samstag, aber es bleibt wohl trocken. Der Start in die Woche: ebenfalls bewölkt bei knapp 20 Grad, gegen Abend sind Schauer und Gewitter möglich.