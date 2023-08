Stürmischer Donnerstag in Leipzig erwartet – DWD warnt vor starken Windböen

Leipzig. Stürmisches Wetter mit Regenschauern und Gewittern kündigt sich für Donnerstag in Leipzig an. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Sturmböen in weiten Teilen Mitteldeutschlands. Auf dem Brocken im Harz ist sogar mit Orkanböen von bis zu 120 Kilometern pro Stunde zu rechnen. In Leipzig und dem Umland sind Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometern möglich – es gilt eine Sturmwarnung für die Zeit von 6 bis 20 Uhr.

Den ganzen Tag über kann es zu vereinzelten Schauern und Gewittern kommen, so der DWD. Die Temperaturen steigen etwas an im Vergleich zum Wochenbeginn und klettern auf bis zu 24 Grad. Zum Abend hin soll es dann nur noch im Einzelfall regnen mit wenigen Gewittern über der Region. In der Nacht klingen die Unwetter und Stürme dann ab bei Temperaturen um die 15 Grad. Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist laut DWD mit Regenfällen und stärkeren Windböen zu rechnen.





Orkanböen auf dem Brocken

Wer einen Ausflug zum Brocken plant, sollte diesen besser verschieben. Wegen des erwarteten stürmischen Wetters fahren die Harzer Schmalspurbahnen am Donnerstag nicht auf den Harzgipfel. Der Zugbetrieb werde auf dem Streckenabschnitt ab Schierke nicht aufgenommen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Der Zugverkehr auf dem übrigen Streckennetz der Harzquer- und Selketalbahn rolle planmäßig. Für Lagen über 1000 Metern rund um den Brocken gilt bis 18 Uhr eine amtliche Unwetterwarnung. Laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes kann es auf dem Brocken zu Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde kommen.

