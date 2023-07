Von Sonne bis Gewitter: Leipzig stehen wechselhafte Tage bevor

Leipzig. Einige Gebiete Sachsens starteten mit Donnern und Blitzen in die neue Woche. Doch während der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Südwesten des Freistaats vor starken Gewittern warnte, war es in Leipzig am Montag zwar teilweise bewölkt, jedoch warm und trocken. Das soll sich im Laufe der Woche ändern, wie die Prognose des Deutschen Wetterdienstes zeigt.

„Es wird wechselhaft“, kündigt Jens Oehmichen, DWD-Experte an der Wetterstation in Holzhausen, an. Demnach müssen Leipzigerinnen und Leipziger diese Woche mit allem rechnen: Sonne, Wolken, Wind, Regen und möglicherweise auch dem ein oder anderen Gewitter. Eine Kaltfront sorgt dafür, dass die Temperatur am Dienstag und Mittwoch auf 20 Grad Celsius abfällt, so der Wetterexperte. Schuld daran sei ein Tiefdruckgebiet, das aus Skandinavien kühle Luft nach Leipzig bringt.

Gewitter am Donnerstag möglich

Am Donnerstag bleibt es laut Prognose mit höchstens 22 Grad weiterhin vergleichsweise kühl. In Leipzig könne es vereinzelt regnen, auch Gewitter könnten über die Pleißestadt hinwegfegen, so Oehmichen. Diese würden jedoch nicht lange anhalten.

Zum Wochenende hingegen nähere sich ein Tiefdruckgebiet aus Spanien, wo aktuell eine extreme Hitzewelle den Alltag erschwert. Mit dieser warmen Luft aus dem Südwesten sollen auch in Leipzig die Temperaturen wieder steigen, sagt der DWD-Experte mit Blick auf die Prognose: Mit über 25 Grad stellt sich in der Messestadt am Samstag und Sonntag wieder der Hochsommer ein.

LVZ