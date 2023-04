Über einigen Gebieten in Sachsen werden heftige Gewitter erwartet. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Blitzeinschlägen.

Am Dienstagabend werden über Leipzig Gewitterwolken erwartet. (Symbolbild)

Deutscher Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern in Sachsen

Leipzig. Das Aprilwetter fegt über Sachsen hinweg: Nach einem sonnigen Ostermontag warnt der Deutsche Wetterdienst am Dienstagabend vor starkem Gewitter. Betroffen seien laut Prognose die Kreise Leipzig, Zwickau, Meißen, Nordsachsen, Mittelsachsen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, der Erzgebirgskreis, Vogtlandkreis sowie die Städte Leipzig und Chemnitz.

Achtung! Ab 18.30 Uhr könne es in diesen Gebieten zu Gewittern bis zur Stärke vier kommen, örtlich könne es mögliche Gefahren wie Blitzeinschläge und Platzregen geben.

Wettervorhersage: So wird das Wetter in den nächsten Tagen

Der Mittwoch beginnt zwischen der Ostsee und Lausitz anfangs noch teils freundlich, teils wechselnd bis stark bewölkt und noch trocken. Gleichzeitig ziehen fast überall graue Wolken mit zum Teil kräftigen Regengüssen rasch ostwärts weiter. Hier und da bilden sich örtlich kurze Gewitter. Am Nachmittag treten bei einem Mix aus Sonne und Wolken nur noch gebietsweise Schauer auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 9 und 16 Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer, in Böen starker, im Westen und an den Küsten zum Teil stürmischer auf West drehender Wind.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag werden die Regenfälle an der Oder, am Erzgebirge und im Südosten Bayerns allmählich weniger. Gleichzeitig ziehen zwischen der Nordsee, Niederrhein und Westwald neue Regenwolken heran. Dazwischen bleibt es oft bewölkt, aber trocken. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 2 Grad.