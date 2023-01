﻿Es wird ungemütlich: Sturmtief zieht über Leipzig

Ein Tiefdruckgebiet bringt heftigen Wind und Regen sowie Unwetterwarnungen in einige Gebiete Sachsens. Einen Wintereinbruch wird es in der nächsten Zeit nicht geben. So wird das Wetter in Leipzig:

