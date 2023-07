Wetterdienst warnt vor starkem Gewitter in Leipzig

Leipzig. Der Deutsche Wetterdienst hat am Samstag vor starkem Gewitter in Leipzig gewarnt. Wie auch in Nordsachsen und im Landkreis Leipzig seien um die Mittagszeit neben Blitz und Donner auch Platzregen möglich, hieß es. Vereinzelt könnten Bäume entwurzelt oder Dächer beschädigt werden. Auch Verkehrsbehinderungen seien möglich. Außerdem sollten Menschen auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder andere Gegenstände achten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch der Rest des Samstags wird der Vorhersage nach eher ungemütlich. Voraussichtlich am Abend ziehen die Gewitter in Richtung Osten ab. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 23 und 26 Grad.

Bis zu 25 Grad am Sonntag in und um Leipzig

In der Nacht zum Sonntag hört es in Sachsen langsam auf zu regnen. Auch der Sonntag startet laut Wetterdienst bewölkt. Am Nachmittag ziehen Schauer und Gewitter auf - teilweise mit Starkregen und Sturmböen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 23 bis 25, im Bergland bei 18 bis 23 Grad.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Nacht zum Montag bleibt trocken, es kühlt auf 15 bis 12 Grad ab. Am Montag sind keine Gewitter mehr angesagt: Es wird bedeckt und leichter Regen fällt. Die Temperaturen erreichen 22 bis 24, im Bergland 15 bis 21 Grad.

LVZ