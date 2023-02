Frostiges Wochenende: Temperaturen in Leipzig fallen

Kurz vor dem meteorologischen Frühlingsanfang sollen die Temperaturen in Sachsen am Wochenende sinken. Auch in Leipzig wird es frostig.

Leipzig. In Sachsen wird es am Wochenende wieder kälter. Während ab Freitagmittag im Bergland viel Schnee fällt, wird es in Leipzig bei rund sieben Grad nass, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf LVZ-Anfrage mitteilt. Mit einem Wintereinbruch in der Stadt ist nicht zu rechnen: Der Regen kann in der Nacht zwar zu Schneeregen werden, weiße Landschaften wird es in Leipzig aber nicht geben. Glättegefahr besteht zunächst ebenfalls nicht.

Am Samstag wird es dann kälter. Die Meteorologen des DWD rechnen mit Höchstwerten um vier Grad. Zu Regen- und vereinzelten Schneeschauern kommt Nordwest-Wind mit Böen. Vereinzelt kann der Schnee kurz liegen bleiben – anders als im Erzgebirge, wo mit einer höheren Schneedecke zu rechnen ist. Richtig frostig in Leipzig wird es in der Nacht auf Sonntag: Bei minus drei Grad kann es dann auch zu Glätte kommen.

Hochdruckgebiet sorgt für steigende Temperaturen

Der Sonntag wird der Vorhersage nach der kälteste Tag des Wochenendes. Tagsüber steigen die Temperaturen auf maximal ein Grad. Mit Niederschlag ist in Leipzig nicht zu rechnen, es bleibt aber stark bewölkt. Auch die Nacht zu Montag wird frostig.

Zum Wochenstart bleibt das kühle Wetter nach Angaben des DWD erhalten, ab Dienstag oder Mittwoch macht sich dann aber ein Hochdruckgebiet bemerkbar. Der Temperaturtrend liegt bei drei bis fünf Grad, die Sonne wird dann auch wieder häufiger scheinen. Nachts ist weiterhin mit Frost zu rechnen.