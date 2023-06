Bis zu 29 Grad und sonnig: So sommerlich wird das Wochenende

Leipzig. Derzeit hält sich noch ein Tiefdruckgebiet mit Wolken über Leipzig, aber im Laufe der Woche wird es wieder sommerlicher in der Messestadt. „Im heutigen Nachmittagsverlauf kann es zu Gewitter und Starkregen kommen“, sagte Cathleen Hickmann, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst (DWD), am Mittwoch gegenüber der LVZ. „Es bleibt aber recht warm mit bis zu 25 Grad.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es wird heiß am Wochenende

Ab Donnerstag werde es dann immer trockener. „Es lockert im Tagesverlauf auf und, wenn die Sonne rauskommt, kann es bis zu 26 Grad warm werden“, so Hickmann. Am Freitag setze sich ein Hochdruckgebiet durch. „Es wird sehr sonnig und trocken. Am Samstag und Sonntag kann es sogar bis zu 29 Grad warm werden.“

LVZ