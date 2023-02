Sonnig und mild: Frühlingswetter setzt sich in Leipzig vorerst fort – ab Donnerstagabend stürmischer

Leipzig. Mild und sonnig – der Februar zeigt sich aktuell in Leipzig von seiner angenehmen Seite. Dabei wird es weitgehend auch noch am Donnerstag bleiben, sagt Meteorologe Peter Zedler vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in der Messestadt. Danach wird es wieder unbeständiger, aber mit einer Rückkehr von Dauerfrost und Winter muss vorerst nicht gerechnet werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Sonne scheint, es weht nur ein schwacher Wind aus südwestlicher Richtung und die Temperaturen steigen auf elf Grad“, so Zedler über die Tagesaussichten am Mittwoch. In der Nacht zum Donnerstag sei auch der zuletzt noch spürbare Frost nicht mehr zu erwarten. Im Tagesverlauf gehe es wieder bis in den zweistelligen Plusbereich hinauf, die Bewölkung nehme dabei zu und bis zum Abend seien auch einige Regentropfen möglich.

Regen am Freitag – aber weiterhin milder

Die Tiefausläufer aus südwestlicher Richtung bringen dann am Freitag weitere Regenwolken und zunehmend auch eine stürmische Gesamtlage mit sich. „Von den Temperaturen her bleibt es aber noch mild: am Freitag sind elf bis zwölf Grad abzusehen, am Samstag elf Grad“, so Zedler. Zum Sonntag wird es etwas kühler.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Obgleich Schneefälle generell auch bis zum März weiterhin denkbar seien, sehe es aktuell nicht nach einer Rückkehr von winterlichen Temperaturen aus, so der Leipziger Meteorologe.