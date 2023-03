Der Winter ist zurück in Leipzig. Auch in den kommenden Tagen ist vom Frühling keine Spur und es wird viel Niederschlag erwartet. Die aktuelle Wetterprognose für Leipzig.

Kein Frühling in Sicht: Wetter in Leipzig bleibt kalt und ungemütlich

Leipzig. Der Winter ist zurück in Leipzig und wird wohl auch noch einige Tage bleiben – das sagen die aktuellen Wetterprognosen. Bereits am Dienstag rieselten in der Messestadt einige weiße Flocken vom Himmel, in der Nacht zu Mittwoch fielen dann rund 10 Zentimeter Neuschnee. Im Laufe des Mittwochs wird es weiter schneien, teils kräftig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Leipzig mitteilte. Angesichts dieser milden Temperaturen bleibt der Schnee aber nicht liegen und wird zum Abend hin in Regen übergehen.

Mildere Luftmassen aus dem Süden sorgen dafür, dass die Temperaturen in der Nacht zu Donnerstag kaum in den Frostbereich sinken, der Tiefstwert erreicht null Grad. Im Tagesverlauf klettert das Thermometer auf etwa 5 Grad. „Donnerstag wird insgesamt ein sehr schmuddeliger Tag“, so DWD-Meteorologe Florian Engelmann. Es werde viel Regen und kein Sonnenschein erwartet. Diese Tendenz setzt sich auch am Freitag fort. Auch dann soll es viel Niederschlag geben. Gleichzeitig steigen die Temperaturen mit 10 Grad in den zweistelligen Bereich.

Auch nächste Woche kein Frühlingshoch in Sicht

Doch bereits am Wochenende wird es wieder kälter. In der Nacht zu Samstag ist erneut Schneefall möglich, die Temperaturen erreichen tagsüber maximal 5 Grad. Ausflüge und Aktivitäten im Freien sollten am besten auf den Samstag gelegt werden – dem einzigen Tag der Woche, an dem sich die Sonne zeigen könnte. Sonntag steigen die Temperaturen dann auf maximal 7 Grad.

Die neue Woche startet zwar mit Temperaturen im zweistelligen Bereich – bis zu 15 Grad können erreicht werden – doch ein Frühlingshoch sei weiterhin nicht in Sicht, so Meteorologe Florian Engelmann. „Wir befinden uns im Übergangsbereich der Luftmassen, dadurch kommt es zu diesem Hin und Her bei den Temperaturen“, erklärt er. Am Dienstag etwa sollen die Temperaturen wieder in den einstelligen Bereich sinken. Ein Lichtblick kündigt sich Ende der nächsten Woche an – die aktuellen Modelle deuten dann auf milderes Frühlingswetter hin, doch mit Bestimmtheit lässt sich das noch nicht sagen.