Nach Sonnenbad und -brand am Wochenende müssen sich Leipzigerinnen und Leipziger in den kommenden Tagen wieder auf kältere Temperaturen einstellen. Der Deutsche Wetterdienst kündigt frostige Nächte an.

Der Deutsche Wetterdienst kündigt in den kommenden Nächten Bodenfrost an und empfiehlt, frostgefährdete Pflanzen abzudecken. (Symbolfoto)

Frühling in Leipzig schon wieder vorbei – So wird die letzte Aprilwoche

Leipzig. Nach frühlingshaft warmem Wetter kehrt in den kommenden Tagen in Leipzig vielmehr der Winter zurück: Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) können die Temperaturen in den Nächten bis zum Gefrierpunkt heruntergehen, dazu weht ein kalter West-Wind. Das Tiefdruckgebiet „Udo“ über dem Norden Europas sorge für die kalte Luft.

„Udo ist der Meinung, dass jetzt erst einmal genug ist mit dem schönen Wetter“, kommentiert Thomas Hain, DWD-Meteorologe, die Aussichten in Leipzig und dem Umland. Montag sei der letzte Tag mit „einigermaßen brauchbaren“ Frühlingstemperaturen, bevor es in den kommenden Tagen deutlich kühler werde.

Während die Temperaturen in der Nacht von Montag auf Dienstag noch bei etwa 6 bis 7 Grad lägen, gingen sie in den Nächten zwischen Dienstag und Donnerstag auf etwa 2 bis 0 Grad zurück. Insbesondere im Leipziger Umland komme es zu leichtem Frost am Boden, so Hain. Frostempfindliche Pflanzen, empfiehlt der Wetterexperte, sollten abgedeckt werden.

Leipzig: Steigende Temperaturen zum Wochenende erwartet

Tagsüber würden am Dienstag und Mittwoch maximal 10 Grad erwartet. Erst zum Wochenende hin sei wieder mit einem Temperaturanstieg zu rechnen – „ganz langsam“ gehe es ab Donnerstag voraussichtlich aufwärts. „Das Wochenende wird dann wieder frostfrei“, verspricht der Meteorologe. Insgesamt sei wenig Niederschlag zu erwarten, lediglich am Freitag kündigt der DWD etwas Regen an.