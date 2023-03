Leipzig erwartet ein regnerisches Wochenende mit kühlen Temperaturen

Leipzig steht ein ungemütliches erstes Aprilwochenende bevor. Schauer, Gewitter und deutlich kühlere Temperaturen sind angekündigt. Auch der Start in die neue Woche deutet noch nicht auf Frühling hin.

Das erste Aprilwochenende in Leipzig wird regnerisch und deutlich kühler.

Leipzig. Der April zeigt sich gleich zu Monatsbeginn launisch: Das erste Aprilwochenende wird ungemütlich und alles andere als frühlingshaft. Die Menschen in Leipzig müssen sich auf viel Regen und deutlich kühlere Temperaturen einstellen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Leipzig mit. Am Freitagnachmittag kann es vereinzelt Gewitter mit stürmischen Böen bis zu 70 Kilometer pro Stunde geben. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 14 Grad.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Samstag sollte der Regenschirm nicht vergessen werden. „Es gibt viele Wolken, keine Sonne und bleibt den ganzen Tag regnerisch“, so DWD-Meteorologe Sebastian Balders. Das Thermometer klettert aber noch auf milde 13 bis 14 Grad. Zum Temperatursturz kommt es dann in der Nacht zu Sonntag. Kühle Luftmassen bringen maximal 1 bis 3 Grad und es regnet viel.

Frostiger Wochenstart und kein Frühling in Sicht

Im Laufe des Sonntagvormittags zieht der Regen ab, doch es bleibt den ganzen Tag bewölkt. Die Temperaturen liegen dann nur noch im einstelligen Bereich und erreichen maximal kühle 6 bis 7 Grad. In der Nacht zu Montag sinken die Temperaturen dann unter den Gefrierpunkt und liegen bei minus 3 Grad. Möglicherweise kann es auf den Straßen glatt werden, im Bergland wird Schnee erwartet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die neue Woche startet niederschlagsfrei, ein Hochdruckgebiet bringt vereinzelt Sonnenschein. Die Temperaturen bleiben einstellig und erreichen maximal 5 bis 8 Grad. „Für April ist es deutlich zu kühl“, erklärt Wetterexperte Sebastian Balders. Im Laufe der neuen Woche soll es dann etwas kühler werden – der Frühling lässt zwar weiterhin auf sich warten, aber zumindest erreichen die Temperaturen wieder zweistellige Werte. Für verlässliche Prognosen zum Osterwetter sei es noch zu früh.