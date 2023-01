Der Winter ist zurück in Leipzig: Mittwochmorgen schneite es in der Messestadt. Es wird vor Glätte auf den Straßen gewarnt. Die aktuellen Wetteraussichten für die Woche.

Erster Schnee des Jahres in Leipzig am Mittwoch.

Es schneit in Leipzig – Warnung vor glatten Straßen am Mittwoch

Leipzig. Wintereinbruch in der Messestadt: Seit Mittwochmorgen fällt der erste Schnee des Jahres in Leipzig. „Besonders in den Vormittagsstunden ist durch den Schneefall mit glatten Straßen zu rechnen“, warnte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwochmorgen. In Sachsen wird bis zum Abend landesweit Schneefall mit bis zu zehn Zentimetern Neuschnee erwartet. Im Tiefland soll der Schnee allerdings aufgrund steigender Temperaturen im Laufe des Tages zu Schneematsch werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verantwortlich für den Schneefall ist ein Tief aus Tschechien, das Niederschlag nach Sachsen bringt. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen in Leipzig aber mit bis zu 2 Grad über den Gefrierpunkt und der Schnee geht in Regen über.

Lesen Sie auch

Warnung vor Glätte ab Mittwoch

Auf Leipzigs Straßen besteht bis Ende der Woche immer wieder Glättegefahr. Denn die regennassen Straßen können angesichts der bereits ab 18 oder 19 Uhr sinkenden Temperaturen überfrieren. In den Nächten sinken die Temperaturen unter den Gefrierpunkt, am Donnerstag etwa auf Minus 4 bis 5 Grad. Tagsüber klettert das Thermometer wieder in den Plusbereich. In der Nacht zu Freitag ist Niederschlag angekündigt, es könnte also in Leipzig wieder schneien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Allerdings wird der Wintereinbruch in Leipzig nur eine „kurze Freude“ sein, so Meteorologin Cathleen Hickmann vom DWD. Denn die aktuellen Wettermodelle deuten momentan darauf hin, dass es in der nächsten Woche wieder deutlich wärmer wird. „Wenn man den Schnee genießen will, sollte man es an diesem Wochenende tun“, rät die Wetterexpertin. Im Bergland wird sich im Laufe der Woche eine bis zu 10 Zentimeter dicke Schneedecke bilden.