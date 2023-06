Wetterdienst warnt vor Hitze und Hagel: Gewitter in Leipzig erwartet

Leipzig. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Mittwoch in Sachsen vor Hitze. Die Temperaturen erreichen 28 bis 32 Grad, im Bergland 24 bis 28 Grad. Die Wärmebelastung sei bis 19.00 Uhr stark, teilte der DWD am Mittwoch mit.

Am Mittwochmorgen klingen nach den Angaben im Freistaat Schauer und Gewitter ab, danach wechseln sich Sonne und Wolken ab. Später am Tag treten wieder vereinzelte Schauer und Gewitter auf, vor allem vom Bergland ausgehend. Dabei begleiten mancherorts Hagel, Sturmböen und Starkregen die Gewitter - lokal kann sich aus dem Regen ein Unwetter entwickeln.

Die Nacht zum Donnerstag bleibt bei 18 bis 13 Grad trocken. Am Donnerstag ziehen laut DWD immer wieder Schauer und kräftige Gewitter durch Sachsen, teilweise fallen sie unwetterartig aus. Die Höchstwerte liegen zwischen 28 und 30, im Bergland zwischen 24 und 28 Grad.

Blitz, Donner und Schauer sind auch in der Nacht zu Freitag zu erwarten. Es kühlt auf 18 bis 14 Grad ab. Der Freitag startet bedeckt und erneut mit Schauern und Gewittern, am Nachmittag lockert es aber auf. Im Vergleich zu den Vortagen kühlt es ein wenig ab auf 21 bis 24, im Bergland auf 16 bis 21 Grad.

In Leipzig bleibt es in dieser Woche sommerlich warm. „Die Temperaturen kratzen jeden Tag an der 30-Grad-Grenze“, sagt Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig auf LVZ-Nachfrage.

Mit wesentlich höheren Temperaturen rechnet der Wetterexperte allerdings nicht. Das liege an einer relativ dichten Bewölkung und feucht-warmen Luftmassen, die Richtung Leipzig ziehen. Diese Wetterlage könne demnach immer wieder zu Schauern und Gewittern führen.

Wetter in Leipzig: Wann ziehen Gewitter auf?

Allerdings herrsche noch eine große Unsicherheit bezüglich, wann die Schauer und Gewitter auftreten und wie kräftig sie ausfallen werden . „Die größte Wahrscheinlichkeit von Gewittern in Leipzig besteht am Donnerstagabend und in der Nacht zu Freitag“, sagt Oehmichen. Dann könne es zu Starkregen, Sturmböen und großkörnigem Hagel kommen. Von diesem möglichen Unwetter sei dann Leipzig und der Landkreis Leipzig betroffen.

Ab Freitag werde es dann wieder etwas kühler. Allerdings bleibt es angenehm sommerlich. Die Temperaturen erreichen bis zu 25 Grad. Regen ist am Wochenende nicht mehr in Sicht. Also ideal für einen Ausflug ins Grüne oder zum Badesee.

