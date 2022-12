Der Deutsche Wetterdienst hat in einer amtlichen Unwetterwarnung vor Sturmböen zu Silvester gewarnt. Für Leipzig werden orkanartige Böen bis Windstärke 8 erwartet: Dadurch werde auch das Abfeuern von Silvesterfeuerwerk zum Teil unkalkulierbar.

Wetterdienst Leipzig warnt vor Sturmböen: „Silvester-Raketen so spät wie möglich abfeuern“

Leipzig. Für Sachsen gilt seit Samstagmorgen eine amtliche Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes: Es werden orkanartige Böen erwartet. Vor allem in Lagen über 1000 Metern, wie im Erzgebirgskreis, gelte besondere Vorsicht. „Achten Sie auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen. Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien“, hieß es in einer Mittteilung.

Wetterdienst Leipzig warnt vor Sturmböen zu Silvester

Auch für Leipzig erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) einen stürmischen Jahresausklang. Wie Cathleen Hickmann vom DWD in Leipzig auf Nachfrage der LVZ erklärte, werde es auch in der Messestadt ordentlich windig. „Wir erwarten Wind der Stärke 8 – das heißt 60 bis 65km/h. Die Sturmböen kommen aus Südwesten, der Wind ändert sich immer wieder ruckartig.“

Was bedeutet das für das Feuerwerk zu Silvester? Cathleen Hickmann: „Der Flug von Silvesterraketen und anderem Feuerwerk wird bei diesen Windböen unkalkulierbar. Wir empfehlen in dem Fall, Feuerwerk und Silvester-Raketen so spät wie möglich abzufeuern.“

Der Sturm werde zur Nacht hin an Stärke verlieren. Gegen Mitternacht erwarte der DWD dann Windstärke 7 (50km/h) für Leipzig und Umgebung.

