Winter kommt zurück nach Leipzig – Glättegefahr ab Mittwoch

In dieser Woche wird es winterlich in Leipzig. Es wird deutlich kälter und kann sogar schneien. Zudem kann es auf Leipzigs Straßen glatt werden. Die aktuellen Wetteraussichten für die Woche.

Leipzig. Die Woche startete zwar mit viel Sonnenschein, aber in den nächsten Tagen kommt der Winter zurück nach Leipzig und er könnte sogar etwas Schnee in die Messestadt bringen. Bereits im Laufe des Montags sorgt ein Tiefdruckgebiet aus dem Westen für zunehmende Bewölkung und Windböen von bis zu 50 Stundenkilometern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Leipzig mitteilte. Erreichen die Temperaturen tagsüber noch 8 Grad, sinkt das Thermometer in der Nacht zu Dienstag auf 3 bis 4 Grad.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Dienstag erwartet Leipzig dann ein Sonne-Wolken-Mix. Die kälteren Luftmassen machen sich besonders in der Nacht bemerkbar. Die Tiefsttemperaturen erreichen dann Minus 3 Grad. In den frühen Morgenstunden des Mittwochs könnte es auch schneien. „Ein Tief aus Tschechien zieht in der Nacht über Sachsen und bringt Niederschlag“, erklärt Meteorologin Cathleen Hickmann vom DWD. Je nachdem, wann das Regengebiet Leipzig erreicht, könnte der Niederschlag auch als Schnee vom Himmel fallen. Im Laufe des Tages liegen die Temperaturen mit 2 Grad wieder außerhalb des Frostbereichs, sodass der Schnee in Regen übergeht.

Lesen Sie auch

Warnung vor Glätte ab Mittwoch

Ab Mittwochabend kann es auf Leipzigs Straßen zudem glatt werden. Die regennassen Straßen können angesichts der bereits ab 18 oder 19 Uhr sinkenden Temperaturen überfrieren. Glättegefahr besteht bis Ende der Woche immer wieder. In den Nächten sinken die Temperaturen unter den Gefrierpunkt, am Donnerstag etwa auf Minus 4 bis 5 Grad. Tagsüber klettert das Thermometer wieder in den Plusbereich. In der Nacht zu Freitag ist Niederschlag angekündigt, es könnte also in Leipzig Schnee geben. Allerdings wird das in Leipzig nur eine „kurze Freude“ sein, so Wetterexpertin Cathleen Hickmann. Denn im Laufe des Tages geht der Schnee mit steigenden Temperaturen in Regen über.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anders sieht es in höheren Lagen im Freistaat aus. Im Bergland wird sich im Laufe der Woche eine bis zu 10 Zentimeter dicke Schneedecke bilden. Diese wird allerdings nicht lange liegen bleiben. „Wenn man den Schnee genießen will, sollte man es an diesem Wochenende tun“, rät Meteorologin Hickmann. Denn die aktuellen Wettermodelle deuten momentan darauf hin, dass es in der nächsten Woche wieder deutlich wärmer wird.